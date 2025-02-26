快訊

印度車站踩踏18死悲劇：大壺節失控的鐵路管理

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

投資菜鳥想買ETF如何下手？看懂市值型、高股息型存股密碼

花蓮地震功臣！超強搜救犬躲過落石找到死者 如今又「升級」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣消防局搜救犬Fancy過去在救災上立下不少功勞，去年找尋花蓮強震失聯者時，遇到落石險被砸中。近日Fancy通過國際搜救犬組織（IRO）高級測驗，在跨越障礙物、定位受災者上成功過關，目前花蓮有2隻高級與1隻中級搜救犬，提升搜索與救援能力。

去年403地震，造成太魯閣國家公園砂卡礑步道崩塌，搜救犬隊前往找尋失聯者，沒想到上方突然落下大小石塊，搜救犬Fancy差點被石頭打到，趕緊跑到領犬員身邊，人犬躲在大石頭旁避難，幸好沒有受傷。為讓搜救能力更上層樓與獲得認證，消防局決定讓2隻搜救犬Fancy與Wilson參加測驗。

消防局指出，IRO測驗為國際認證標準，分為初級、中級與高級，嚴格考核內容包括服從與敏捷度測試、搜索與定位測試。服從與敏捷度測試考驗搜救犬的基本指令服從能力，如在複雜環境中的靈活度、是否能在高處行走、跨越障礙物、不怕噪音干擾等。

而搜索與定位測試，則模擬地震或建築倒塌等災害現場，要求搜救犬在瓦礫堆中盡快發現受困者，並以標準吠叫方式示警，幫助救災人員搜救。

經過一系列測驗，由領犬員邱楷紘帶領的Fancy通過高級評測，代表在各項標準中皆達到國際高水準要求，展現搜索與救援能力。領犬員曾景麟帶領的Wilson則在此次挑戰中雖未通過評測，仍展現出良好的表現，並在測試過程中發揮日常訓練成果。未來將持續接受強化訓練，精進各項搜救技能。

消防局表示，現役有3隻搜救犬，除Wilson是IRO中級外，Hero早在去年3月取得IRO高級認證，現加上Fancy這次順利取得高級認證，目前共有2隻高級及1隻中級的搜救量能。

花蓮縣消防局搜救犬Fancy通過國際搜救犬組織（IRO）高級測驗，獲得認證。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局搜救犬Fancy通過國際搜救犬組織（IRO）高級測驗，獲得認證。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局搜救犬隊今去年4月在砂卡礑步道搜尋時，突然遇到落石，搜救犬Fancy險些被砸中，趕緊跑到領犬員旁避難。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局搜救犬隊今去年4月在砂卡礑步道搜尋時，突然遇到落石，搜救犬Fancy險些被砸中，趕緊跑到領犬員旁避難。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮消防局搜救犬隊有3隻搜救犬，分別是Wilson、Fancy與Hero，領犬員邱楷紘帶領的Fancy（中）這次順利取得高級認證。圖／資料照片
花蓮消防局搜救犬隊有3隻搜救犬，分別是Wilson、Fancy與Hero，領犬員邱楷紘帶領的Fancy（中）這次順利取得高級認證。圖／資料照片
花蓮縣消防局搜救犬Wilson去年4月震災後，砂卡礑步道石堆中尋獲2名罹難者，立下大功。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局搜救犬Wilson去年4月震災後，砂卡礑步道石堆中尋獲2名罹難者，立下大功。圖／花蓮縣消防局提供

太魯閣國家公園 搜救犬 花蓮強震

延伸閱讀

天災影響大...花蓮又一鄉發振興禮金 2000元下月入袋

花蓮41歲女與男友吵架心情差 竟持剪刀隨機刺頸路人濺血

花蓮議員質疑民政處長授意罷免查水表 明良臻回：本負查核責任

高市消防汪汪隊 6組參賽全過國際搜救犬認證

相關新聞

影／台61聯結車嚴重自撞車禍 駕駛衝破擋風玻璃墜高架死亡

桃園市大園區台61線南向23.7公里處，今上午11時許發生一輛曳引車不明原因在高架上自撞，車內男駕駛疑因撞擊力道過大，直...

影／新北40多歲男開車逆向撞機車後遲未下車 原來已昏迷送醫不治

新北市楊姓男子今天開車駛入對向車道後，與洪姓男子騎的機車擦撞，再撞上停在路旁的汽車才停下。消防人員到現場救護時，楊男並無...

新光三越罹難樓管是「方粉」 鄭朝方獻百合花哀悼送別

台中新光三越氣爆釀4死，罹難的2名樓管今告別式，新光三越高層、員工都到場送2人最後一程。新竹縣竹北市長鄭朝方今也到場送別...

嚇！桃園砂石車撞上機車 騎士被噴飛送醫不治

57歲的簡姓砂石車駕駛，本月19日行經桃園市中壢區月眉路，與對向沿月眉路左轉月桃路50歲黃姓機車駕駛發生交通事故，黃男送...

花蓮地震功臣！超強搜救犬躲過落石找到死者 如今又「升級」

花蓮縣消防局搜救犬Fancy過去在救災上立下不少功勞，去年找尋花蓮強震失聯者時，遇到落石險被砸中。近日Fancy通過國際...

手搖飲「三分春色」爆經營權糾紛 前後負責人互控詐欺

知名手搖飲品牌三分春色去年11月爆出經營權糾紛，現任董事長、負責人陳政介指控前總經理林蘭惠偷渡公司資源私開品牌，將加盟店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。