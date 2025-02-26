花蓮地震功臣！超強搜救犬躲過落石找到死者 如今又「升級」

花蓮縣消防局搜救犬Fancy過去在救災上立下不少功勞，去年找尋花蓮強震失聯者時，遇到落石險被砸中。近日Fancy通過國際搜救犬組織（IRO）高級測驗，在跨越障礙物、定位受災者上成功過關，目前花蓮有2隻高級與1隻中級搜救犬，提升搜索與救援能力。

去年403地震，造成太魯閣國家公園砂卡礑步道崩塌，搜救犬隊前往找尋失聯者，沒想到上方突然落下大小石塊，搜救犬Fancy差點被石頭打到，趕緊跑到領犬員身邊，人犬躲在大石頭旁避難，幸好沒有受傷。為讓搜救能力更上層樓與獲得認證，消防局決定讓2隻搜救犬Fancy與Wilson參加測驗。

消防局指出，IRO測驗為國際認證標準，分為初級、中級與高級，嚴格考核內容包括服從與敏捷度測試、搜索與定位測試。服從與敏捷度測試考驗搜救犬的基本指令服從能力，如在複雜環境中的靈活度、是否能在高處行走、跨越障礙物、不怕噪音干擾等。

而搜索與定位測試，則模擬地震或建築倒塌等災害現場，要求搜救犬在瓦礫堆中盡快發現受困者，並以標準吠叫方式示警，幫助救災人員搜救。

經過一系列測驗，由領犬員邱楷紘帶領的Fancy通過高級評測，代表在各項標準中皆達到國際高水準要求，展現搜索與救援能力。領犬員曾景麟帶領的Wilson則在此次挑戰中雖未通過評測，仍展現出良好的表現，並在測試過程中發揮日常訓練成果。未來將持續接受強化訓練，精進各項搜救技能。