影／新北40多歲男開車逆向撞機車後遲未下車 原來已昏迷送醫不治

新北市楊姓男子今天開車駛入對向車道後，與洪姓男子騎的機車擦撞，再撞上停在路旁的汽車才停下。消防人員到現場救護時，楊男並無明顯外傷，但已無呼吸心跳，送醫不治。警方將調查行車軌跡等事證，調查肇事原因，並報驗釐清死因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8時16分接獲報案，東碇路501號前發生車禍。消防人員到場時，看到40歲楊男仍在駕駛座，40多歲洪男人車倒地，將兩人送醫。洪男經治療後無大礙，楊男急救無效死亡。