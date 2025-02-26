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影／新北40多歲男開車逆向撞機車後遲未下車 原來已昏迷送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市楊姓男子今天開車駛入對向車道後，與洪姓男子騎的機車擦撞，再撞上停在路旁的汽車才停下。消防人員到現場救護時，楊男並無明顯外傷，但已無呼吸心跳，送醫不治。警方將調查行車軌跡等事證，調查肇事原因，並報驗釐清死因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8時16分接獲報案，東碇路501號前發生車禍。消防人員到場時，看到40歲楊男仍在駕駛座，40多歲洪男人車倒地，將兩人送醫。洪男經治療後無大礙，楊男急救無效死亡。

當地住戶說，聽到巨大碰撞聲前往查看，洪男倒地，楊男一直沒有下車。消防人員抵達後，開車門把楊抬出後，由救護車送醫。警方獲報前往採證繪圖，調查車禍原因。楊男送醫不治，將報請檢察官相驗，釐清死因。

新北市楊姓男子今天開車途中，疑昏迷後駛入對向車道後，與洪姓男子騎的機車擦撞，再撞上停在路旁的汽車才停下。消防人員到場，發現楊男已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
新北市楊姓男子今天開車途中，疑昏迷後駛入對向車道後，與洪姓男子騎的機車擦撞，再撞上停在路旁的汽車才停下。消防人員到場，發現楊男已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
新北市楊姓男子今天開車途中，疑昏迷後駛入對向車道後，與洪姓男子騎的機車擦撞，再撞上停在路旁的汽車才停下。消防人員到場，發現楊男已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
新北市楊姓男子今天開車途中，疑昏迷後駛入對向車道後，與洪姓男子騎的機車擦撞，再撞上停在路旁的汽車才停下。消防人員到場，發現楊男已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

消防人員 車禍

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