手搖飲「三分春色」爆經營權糾紛 前後負責人互控詐欺

知名手搖飲品牌三分春色去年11月爆出經營權糾紛，現任董事長、負責人陳政介指控前總經理林蘭惠偷渡公司資源私開品牌，將加盟店金流導入個人帳戶，龐大不當金流交代不清，涉嫌詐欺、侵占；林蘭惠則反控對方入主公司後，惡意資遣員工、更換原物料、挪用資金並擅自增資、新增股東。對此，陳政介今日召開記者會逐一澄清。

林蘭惠指控，陳政介去年10月奪取經營權後，更換多款茶葉、珍珠、梅汁、奶蓋等10多種原物料，賺取原物料差價獲利，導致飲品品質下降，加盟主叫苦連天；加盟主說，新進的草莓又醜又貴，柳橙大小不一，造成挖出來的果肉很小，也因為更換原物料，近期客訴量激增，陸續接到「茶品變得澀口」、「水果品質變差」等反應。

林蘭惠說，陳取得獲經營權後，無預警資遣不聽從的30名員工，員工未領到遣散費和結算薪資，已向勞工局檢舉協調中；此外，陳男取得負責人資格後，今年1月7日私自破壞公司鐵門、進入總部、搬走公司文件、帳冊、主機與合約書，她的團隊被迫撤離總部，她並未竊取公司資產，她擔心加盟店受影響，決心透過法律途徑奪回經營權。

陳政介說明，他擔任負責任人後已協同律師、警方進入公司做過3次交接並發布公告，要求員工在1月2日到新廠址上班，但許多員工經林蘭惠唆使而不願服從，多數人已達連續3日曠職，他依勞基法辦理開除，高市勞工局知悉一切原由，「絕非惡意資遣」。

對於遭指控近10多種原物料遭更換，陳政介表示，林蘭惠團隊所提供的物料都沒有標示出處來源，也未顯示地址，疑似與林方有不當利益輸送，公司由他接手後決定將物料品質提升、價格調降、清楚標示來源，讓利給加盟主，「林蘭惠在任時連續3年，遭加盟主反應物料價太高，從未改善」，目前加盟主使用物料的回饋都是好的。

林蘭惠反控陳政介將三分春色資金挪至季洋咖啡，用以填補缺口，陳政介說，季洋咖啡和三分春色是完全獨立公司，未有交叉金流，他此次入主三分春色，除了提升品牌，主要是查核林蘭惠背信行為、不法資金流向，林女涉用人頭開設三發商行和多家分店，都是大量不當金流，「林女在前東家麻古茶坊就有類似不法行為如侵犯智慧財產權等」。

陳政介說，林蘭惠挪用公司資金開設公司、創設分店，私設品牌「柒合茶」，將部份加盟主資金移至私人人頭帳戶內，均未經過公司股東同意，已坐實侵佔、詐欺；陳強調自他入主公司後均正常運作、開設發票，反而是林女極盡抹黑手段，試圖讓外界對她的不法金流模糊焦點，目前他均已掌握相關證據，準備向檢調告發。