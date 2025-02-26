北捷早餐車營業額達870萬 卻見街友當床睡

北捷推出的早餐車吸引不少上班族購買，日前有民眾拍下，在頂溪捷運站一處店休的餐車上竟躺著街友，擔心有衛生疑慮。北捷說明，廠商每日營業前都會消毒，若發現異狀，可與站務人員協助。

從民眾拍下的照片看到，一名街友側躺在早餐車上，民眾寫下，曾經看過街友在曾躺在地上；事後也有和站務人員反映，請他離去。上傳網路後，不少網友紛紛表示曾經看過街友在外小便等情形，擔心也引發食安疑慮。

北捷「捷運早點到」招募各個知名早餐店進駐45個捷運車站，不少上班族只要搭到上班站點就能買了帶走。根據北捷2023年統計，全線攤位營業額可達870萬元，北車單月累計更可達近百萬元，可見不少乘客埋單。

對於案件，北捷說明，該處位於頂溪站1號出口旁，為早餐餐車營業位置，廠商每日營業前會清潔餐車及使用酒精全面消毒。本案經旅客通報後，車站人員立即前往驅離並消毒餐車。