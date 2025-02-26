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北巿公車追撞行人命喪輪下 司機曾「開顱」反應力不足被起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市喜來登飯店前去年發生公車追撞死亡車禍，檢方調查，謝姓女司機6年前曾接受「開顱」血腫清除手術，易致反應力不足不適合駕車，涉駕駛212路公車追撞前方49路公車，致斑馬線上的林姓婦人遭公車推撞身亡。台北地檢署今偵結，依過失致死罪起訴謝姓女司機。

起訴指出，謝姓女司機2018年2間因腦部外傷、顱骨骨折併硬腦膜上血腫，曾接受開顱血腫清除手術，明知曾有此傷勢容易導致反應力不足，不適合駕車，去年11月17日上午9時許，駕駛公車行經北市忠孝東路1段與鎮江街路口，涉未注意車前狀況，不慎駕駛212路公車追撞前方陳姓公車司機駕駛的49路公車，49路公車因遭推撞導致撞擊斑馬線上行人林姓婦人，林姓婦人身體多處挫傷、骨折身亡。

案發當時，大批消防員到場，以起重工具才把林女移出車底，但林女已無呼吸心跳，送醫不治；林夫逃過一劫，卻目睹妻子被捲入車底，驚嚇、悲痛久久不能言語。此起公車追撞事故造成1人死亡、15人受傷，謝女、陳男均遭依過失致死罪送辦。

24歲謝女開公車經驗未滿1年，去年案發後曾表示，「我已經失憶了真的不知道，當下就突然聽到碰一聲，玻璃開始噴」。

檢方調查，2名公車司機皆無酒駕，陳男涉過失致死罪嫌罪嫌不足不起訴，謝女則依過失致死罪嫌起訴，謝女案發後留在現場，坦承是肇事者符合自首情形，建請依規定減輕其刑。

謝女駕駛大有巴士212路公車追撞陳男所駕大都會客運49路公車，導致林女捲入車底不治，陳男車上共15人受傷。記者李隆揆／翻攝
謝女駕駛大有巴士212路公車追撞陳男所駕大都會客運49路公車，導致林女捲入車底不治，陳男車上共15人受傷。記者李隆揆／翻攝
警詢後依過失致死罪嫌將陳男（左）、謝女（右）移送台北地檢署偵辦，檢方複訊分別令10萬元、30萬元交保。記者李隆揆／翻攝
警詢後依過失致死罪嫌將陳男（左）、謝女（右）移送台北地檢署偵辦，檢方複訊分別令10萬元、30萬元交保。記者李隆揆／翻攝

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