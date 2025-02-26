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國1北向台中交流道段今晨1車撞護欄 駕駛不見了！
國道1號北向台中交流道路段今天清晨發生一起交通事故肇事逃逸，國道公路警察局獲報1輛小客車疑似發生事故停於外側路肩，警方前往現場查看發現車上空無一人。國道三隊表示，後續將通知車主到案說明釐清案情，相關肇事經過及肇因研判，正持續調查釐清中。
泰安分隊表示，今天清晨5時33分獲報北向178公里外側路肩停放1輛小客車，疑似發生事故，車頭失控撞向外側護欄，引擎蓋在嚴重撞擊下毀損，但用路人早已不知去向，經聯繫中區交控中心調閱CCTV影像，發現有人於5時30分徒步從事故現場離開，可能涉及肇事逃逸案。
國道三隊指出，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1至3個月。
警方並呼籲用路人，用路人發生事故請依規定報案，並依據警方指引處置，若發生事故導致有人傷亡，除交通違規外，並可能觸犯刑法第185-4條，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。
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