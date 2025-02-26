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基隆籍漁船「自由6號」野柳外海進水下沉 6船員獲救
基隆籍漁船「自由6號」昨晚在距野柳漁港東北方1.5浬處，艙艙不明原因進水，船體逐漸下沉，海巡署接獲報案前往救援，將船上6人安全接泊到海巡艇，友船拖帶「自」船船體返港。
基隆籍漁船「自由六號」（CT1-7666），昨晚10時21分，在新北市野漁港東北方1.5浬處，位置在北緯25度13分、東經121度40分，不明原因船艙進水，船體不斷下沉。
漁業署監控中心接獲通報後，海巡署海巡PP10069艇於昨晚10時26分抵達現場，接駁船上6名台籍船員，並在現場戒護，友船「新海利7號」（CT2-5218）將前往現場拖帶「自由六號」，基隆區漁業電台請航經該海域船台加強瞭望，並注意避讓，維護航安。
據了解，船家表示自船主機全部泡水，從維修到營業損失，至少初估至少上百萬，但人員均平安。
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