停車下貨 貨款全被偷 司機公布影像稱找到人包紅包答謝

基隆市1名貨車司機下車卸貨，回到車上發現車內的皮包被偷走，裡面有代收貨款1萬5000元。事後查看行車紀錄器畫面，清楚拍下有名男子打開右側車門，拿走皮包。司機把畫面上傳臉書地方社團，請網友協助找到這個人，「會包紅包答謝」。

這名司機昨天在臉書「基隆人日常」貼文，指昨天近午時，把貨車停在安一路35號前下貨，等到回到車上，發現放在車內的包包不見了，裡面有手機和貨款1萬5000元。

貨車的行車紀錄器拍下司機下車離開後，有名穿著黑色衣褲和拖鞋的男子，原本走在貨車左側人行道，先查看貨車駕駛座，確認沒有人在車上，且看到包包後，繞過車尾走到貨車右側，打開車門，拿走包包。