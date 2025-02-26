快訊

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

桃園某國小成熔爐翻版？綠委曝特教助理員疑霸凌特教生、看女童內衣

目睹浪犬被撞！計程車司機不顧違規下車救狗還跟乘客拜託：能否先去醫院

聽新聞
0:00 / 0:00

停車下貨 貨款全被偷 司機公布影像稱找到人包紅包答謝

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名貨車司機下車卸貨，回到車上發現車內的皮包被偷走，裡面有代收貨款1萬5000元。事後查看行車紀錄器畫面，清楚拍下有名男子打開右側車門，拿走皮包。司機把畫面上傳臉書地方社團，請網友協助找到這個人，「會包紅包答謝」。

這名司機昨天在臉書「基隆人日常」貼文，指昨天近午時，把貨車停在安一路35號前下貨，等到回到車上，發現放在車內的包包不見了，裡面有手機和貨款1萬5000元。

貨車的行車紀錄器拍下司機下車離開後，有名穿著黑色衣褲和拖鞋的男子，原本走在貨車左側人行道，先查看貨車駕駛座，確認沒有人在車上，且看到包包後，繞過車尾走到貨車右側，打開車門，拿走包包。

貨車司機研判小偷是在地人，所以把行車紀錄器畫面上傳基隆人日常，指責偷走包包的人是「垃圾」，請網友幫忙，「有誰可以幫忙找到人，事後會包紅包答謝！」

基隆市1名貨車司機下車卸貨時，有名男子趁機打開車門，拿走皮包。司機公布畫面尋人，說會包紅包答謝。圖／翻攝自臉書基隆人日常
基隆市1名貨車司機下車卸貨時，有名男子趁機打開車門，拿走皮包。司機公布畫面尋人，說會包紅包答謝。圖／翻攝自臉書基隆人日常
基隆市1名貨車司機下車卸貨時，有名男子趁機打開車門，拿走皮包。司機公布畫面尋人，說會包紅包答謝。圖／翻攝自臉書基隆人日常
基隆市1名貨車司機下車卸貨時，有名男子趁機打開車門，拿走皮包。司機公布畫面尋人，說會包紅包答謝。圖／翻攝自臉書基隆人日常
基隆市1名貨車司機下車卸貨時，有名男子趁機打開車門，拿走皮包。司機公布畫面尋人，說會包紅包答謝。圖／翻攝自臉書基隆人日常
基隆市1名貨車司機下車卸貨時，有名男子趁機打開車門，拿走皮包。司機公布畫面尋人，說會包紅包答謝。圖／翻攝自臉書基隆人日常

上傳 基隆

延伸閱讀

婆婆嫌媳不孝順！質問親家母「怎麼教小孩？」 結局曝光網友讚爆

屏東潮州畫設標線人行道卻惹民怨 警方加強取締違停

公婆抱病人妻包1萬2紅包挨轟不孝 她傻眼嗆：懷孕時只有娘家

小姑生孩子！夫妻包12000元紅包 婆婆求「額外補助」網傻眼：真敢開口

相關新聞

北捷早餐車營業額達870萬 卻見街友當床睡

北捷推出的早餐車吸引不少上班族購買，日前有民眾拍下，在頂溪捷運站一處店休的餐車上竟躺著街友，擔心有衛生疑慮。北捷說明，廠...

國1北向台中交流道段今晨1車撞護欄 駕駛不見了！

國道1號北向台中交流道路段今天清晨發生一起交通事故肇事逃逸，國道公路警察局獲報1輛小客車疑似發生事故停於外側路肩，警方前...

影／閃併排小貨車...台中公車被迫跨雙黃線 慘與休旅車對撞

台中市太平區一輛運送瓦斯的小貨車昨天下午在車道上違規並排停車，當時一輛由豐原客運經營的市公車見狀欲向左跨越雙黃線閃避通過...

手搖飲「三分春色」爆經營權糾紛 前後負責人互控詐欺

知名手搖飲品牌三分春色去年11月爆出經營權糾紛，現任董事長、負責人陳政介指控前總經理林蘭惠偷渡公司資源私開品牌，將加盟店...

土城機車騎士待轉格才起步 曳引車司機闖紅燈撞死他

新北市土城區擺接堡路、自強街口，今天上午發生一起曳引車闖紅燈撞上機車，導致機車騎士不幸喪命的交通事故。事後警方將曳引車張...

向社會致歉！新光三越悼2罹難樓管 總經理吳昕陽1鞠躬

台中新光三越氣爆釀4死，罹難的2名樓管今告別式，新光三越高層、員工都到場送2人最後一程。新光三越總經理吳昕陽說，對2名員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。