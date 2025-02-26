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影／閃併排小貨車...台中公車被迫跨雙黃線 慘與休旅車對撞

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區一輛運送瓦斯的小貨車昨天下午在車道上違規並排停車，當時一輛由豐原客運經營的市公車見狀欲向左跨越雙黃線閃避通過時，卻與對向駛來的休旅車發生碰撞，致公車和休旅車車頭都因此受損，所幸未造成人員傷亡，肇事責任鑑定中。

警方據報趕往，發現蕭姓男子（26歲）為了送瓦斯，把小貨車違規併排臨時停車在大興路上，公車司機陳姓男子（57歲）沿大興路往長安東路方向行駛，為了閃避小貨車，而跨越雙黃線駛入來車道，接著即與對向許姓男子（19歲）駕駛的休旅車撞上。

警方說，蕭姓男子涉嫌違反道路交通管理處罰條例第55條1項4款，可處600元罰鍰，而豐原客運陳姓司機則違反道路交通管理處罰條例第45條1項3款，掣單舉發可處1800元罰鍰。至於車輛受損部分，則由涉案者自行調處。

太平警分局呼籲，用路人停車應選擇合適處所並依規定停放，切勿貪圖自身一時便利違規停車。另駕車應遵守交通規則，依照標誌標線指示行駛，以維交通安全。

一輛豐原客運經營的市公車欲跨越雙黃線閃避通過時，卻與對向的休旅車發生碰撞，致公車和休旅車都因此受損。圖／民眾提供
一輛豐原客運經營的市公車欲跨越雙黃線閃避通過時，卻與對向的休旅車發生碰撞，致公車和休旅車都因此受損。圖／民眾提供

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