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影／閒置廠房一再遭竊 看上百監視器...彰警眼快脫窗揪竊盜集團

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名周姓男子去年結識3名「毒友」，組成竊盜集團專挑閒置廠商和大型建物下手，接連在社頭鄉一家閒置工廠偷電纜線和工業器具，被業者發現報警，警方調閱上百支錄影監視器鎖定周男等4人涉有重嫌，逮捕警詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。

據了解，社頭鄉一家位在偏遠地區工廠閒置兩年，去年12月業者打算出租廠房，發現工廠電纜線和金屬器具不翼而飛，今年元月又被偷一次，業者忍無可忍報警，田中警分局成立專小組調閱上百支路口監視器影像，看到眼睛都快「脫窗」，加上訪查工廠附近居民，認為周男、黃男、蔡女、蕭男（39歲至42歲）涉嫌重大，報請檢察官指揮偵辦。

周男曾偷農用馬達等器具，因吸毒結識黃男等3人，即到偏僻地區工廠偷監視器主機、電纜線、變電器等物品，近日還到北斗鎮市區一家停業醫院偷竊。行徑相當大膽。他們把贓物拿到十多公里外的鄉鎮資源回收廠變賣，得款朋分花用一空。田中警分局日前聲請拘票及搜索票獲准，到周男等4人住處緝捕，詢問依竊盜罪嫌移請地檢署。

田中警分局今指出，不僅查緝竊案，也在開學之初到校園進行法治教育，讓學生更了解毒品和詐騙，偵查隊長賴建男還到縣立田中高中校園朝會說明「識詐防騙」重要性，解說警政署新推出的165打詐儀表板網頁平台。

田中警分局長林鼎超說，竊盜案件直接侵入民眾的住家或廠房，發生財損，是民眾感受最深的治安案件，田中警分局務求在最短時間內偵破，讓民眾安心，偏僻地區人車少，若民眾發現可疑人車應立即通報警方。

彰化縣田中警分局逮捕竊盜集團周男等人。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中警分局逮捕竊盜集團周男等人。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中警分局起出獲竊盜集團偷竊的工廠電纜線等物品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中警分局起出獲竊盜集團偷竊的工廠電纜線等物品。記者簡慧珍／攝影

校園 監視器 竊盜

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