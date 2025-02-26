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影／台中OL狠砸2000萬投資 全被「棉花糖女」騙走
台中市戴姓婦人在機械業公司上班，去年底加入投資群組後，5度交付200萬元至500萬元給一名「棉花糖女」，因不見獲利入帳，與親友討論後才知上當報警，警方近日趁戴婦交付款項時，埋伏查獲涉案高姓女車手，全案警詢後依詐欺罪送辦，檢方聲押獲准。
經查，戴姓女子（64歲）在機械車床公司上班，去年底因買賣股票，加入一個投資群組，但不知該群組是詐騙集團設立，遭群組內扮演客服、專員的歹徒，以「低買高賣」為話術，邀約戴女投資，去年底至今年2月間，已陸續交付200萬元至500萬元領款車手。
戴女因遲未見到獲利入帳，與親友討論後，才報警，戴女與警方合作，將計就計，再以欲投資200萬元，約出車手交易，戴女描述車手特徵是一名身材豐腴的「棉花糖女」，警方本月21日埋伏在交款的世貿公園，查獲涉案的高姓女車手（37歲），全案警詢後依詐欺罪送辦。
第六警分局長周俊銘說，投資是不是詐欺，很重要的2個特徵，第一是加入群組、第二是用話術讓被害人的錢交出去自己帳戶以外來操作，呼籲民眾切勿上當，去年六分局緝獲詐欺車手147人，將持續查緝不法。
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