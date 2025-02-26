兒有聽力障礙！陸籍母子來台就醫走散 求助捷警助團聚

陸籍倪姓女子近日帶著兒子來台做耳朵整形手術，昨下午與台灣友人相約吃飯，途中母子倆不慎走散，捷警警員於A18高鐵桃園站發現倪女神色慌張，詢問得知後通報協尋，最後在A8長庚醫院站北上月台發現男童，倪女與兒子會合時激動抱著他，結束驚魂。

捷警指出，因台灣醫療技術先進，大陸籍倪姓女子近日帶著兒子來台做耳朵整形手術，昨下午1時20分許與台灣友人相約至中壢區Outlet華泰名品城吃飯，兒子因首次來台相當好奇，沿路欣賞景物不知不覺沒跟上媽媽，當他發現後跑到機捷月台僅一步之差，眼睜睜看著媽媽已經上車且關上車門。

由於男童不知道媽媽要在哪站下車，也沒有手機可以聯絡，他慌亂搭車至A9林口站尋找媽媽，遍尋不著又再搭車返回A8長庚醫院站，呆站在月台等候。

捷警警員於A18高鐵桃園站發現倪女在詢問處前神色慌張，上前詢問得知她與兒子在A8長庚醫院站走散，且其兒子聽力有點障礙，無法與人正常溝通，警方詢問孩子穿著特徵後，立即通報勤控中心及線上員警協助尋找。