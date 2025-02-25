土城堆高機搬200公斤機械壓死貨車司機 勞檢處：疑未保持淨空釀禍

新北市土城區今天下午發生一起工廠機台壓死貨車駕駛的意外，新北市勞檢處到場調查後指出，堆高車司機操作過程中，因未保持現場淨空，因機械突然翻倒，導致許姓貨車司機閃躲不及而遭壓擊，當場失去生命跡象，經緊急送往亞東醫院急救後，仍不治死亡。

新北市勞檢處於今天下午接獲通報，土城區某電子公司發生人員遭機械壓擊意外，勞檢處隨即派員前往實施檢查。

經初步調查發現，今天下午3時許，許姓勞工以貨車從事機械運送作業，作業時先由其他公司雇用的李姓勞工駕駛堆高機將機械搬運至貨車上，再由許男駕駛貨車將其運走。

過程中因未保持現場淨空，當李男以堆高機調整機械(重約200公斤)位置時，因該機械突然翻倒，許男閃躲不及而遭壓擊，當場失去生命跡象，經緊急送往亞東醫院急救後，仍不治死亡。

勞檢處表示，為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業；至於本次意外的責任歸屬，仍待後續調查釐清，但許男於工作中發生事故死亡，仍屬職業災害，雇主應負起相關補償責任，否則依勞基法可處2-100萬元罰鍰。