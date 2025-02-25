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土城堆高機搬運出意外 貨車駕駛慘遭機台爆頭喪命

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導

新北市土城區今天下午發生一起工廠機台壓死貨車駕駛的意外，造成許姓貨車駕駛頭部重創當場失去無呼吸心跳不治。記者蔣永佑／翻攝
新北市土城區今天下午發生一起工廠機台壓死貨車駕駛的意外，造成許姓貨車駕駛頭部重創當場失去無呼吸心跳不治。記者蔣永佑／翻攝

新北市土城區今天下午發生一起工廠機台壓死貨車駕駛的意外，李姓堆高機駕駛在搬運大型機台時，意外造成機台掉落，當場砸中人在車斗的許姓貨車駕駛，造成許男頭部重創，當場失去無呼吸心跳。

據了解，當時李男駕駛堆高機欲將機台卸下地面，調整時竟不慎使機台翻落，壓中後方站在車斗上的許男，造成許男左眼凸出、左小腿骨折，頭部受到重創，送醫前已無生命跡象，經急救後仍宣告不治，警方則依涉嫌過失致死罪嫌將李男帶回調查。

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