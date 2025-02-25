土城堆高機搬運出意外 貨車駕駛慘遭機台爆頭喪命

新北市淡水日前在沙崙地區有居民突然發現停水，通知自來水人員才發現住戶的水錶竟然被偷走，淡水警方獲報後開始巡線追查，經調閱周邊監視器畫面，比對嫌犯騎乘機車特徵，鎖定49歲、有毒品前科的張姓男子涉有重嫌。警方於淡海路某頂樓巡查時，赫然發現張男正持工具剪切水管，旁邊還擺著水龍頭、水管等贓物，立即上前逮人。

2025-02-25 19:11