高雄湖內鋁合金工廠火警 疑倉庫加工製造堆料區起火

高雄市湖內區一家鋁合金製造工廠今天傍晚突然竄出濃煙及大火，火警造成廠內大量濃煙，員工第一時間全部逃出，消防人員抵達現場時，只見倉庫不停有黑煙狂冒，緊急布設水線灑水，火勢超過1小時才撲滅，所幸並未造成人員傷亡，但財物損失仍待估計。

高雄市消防局表示，警消是在今天下午5點25分接獲報案，指出湖內區中山路二段的一處工廠發生火警，消防局立即出動15車31名消防員前往搶救，火勢雖然在半小時左右就被控制，但廠內仍不斷悶燒冒出濃煙，直到晚間6點38分才完全撲滅。