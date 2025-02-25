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高雄湖內鋁合金工廠火警 疑倉庫加工製造堆料區起火

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市湖內區一家鋁合金製造工廠今天傍晚突然竄出濃煙及大火，火警造成廠內大量濃煙，員工第一時間全部逃出，消防人員抵達現場時，只見倉庫不停有黑煙狂冒，緊急布設水線灑水，火勢超過1小時才撲滅，所幸並未造成人員傷亡，但財物損失仍待估計。

高雄市消防局表示，警消是在今天下午5點25分接獲報案，指出湖內區中山路二段的一處工廠發生火警，消防局立即出動15車31名消防員前往搶救，火勢雖然在半小時左右就被控制，但廠內仍不斷悶燒冒出濃煙，直到晚間6點38分才完全撲滅。

據了解，發生火警的工廠疑似為高雄知名鋁合金製造加工廠，廠區除了堆放大量鋁金屬塊、鋁合金錠外，還有許多加工製造後剩餘的金屬邊料，全部堆置在廠區內，所幸因廠房內主要皆為金屬原料，因此並未讓火勢快速蔓延，但起火原因仍待釐清。

高雄湖內金屬加工製造工廠火警，所幸廠房內沒有大量易燃化學原料，未讓火勢進一步擴大。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄湖內金屬加工製造工廠火警，所幸廠房內沒有大量易燃化學原料，未讓火勢進一步擴大。記者巫鴻瑋／翻攝

火災 高雄市

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