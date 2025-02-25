害住戶無水可用 新北淡水警方逮水錶大盜

淡水警方巡查發現張嫌犯案立即逮人，並查獲犯案工具及贓物。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水日前在沙崙地區有居民突然發現停水，通知自來水人員才發現住戶的水錶竟然被偷走，淡水警方獲報後開始巡線追查，經調閱周邊監視器畫面，比對嫌犯騎乘機車特徵，鎖定49歲、有毒品前科的張姓男子涉有重嫌。警方於淡海路某頂樓巡查時，赫然發現張男正持工具剪切水管，旁邊還擺著水龍頭、水管等贓物，立即上前逮人。

淡水警分局偵查隊副隊長簡世國表示，進一步清查後發現，張嫌分別於2月15日竊取淡海路206巷12號與18號住戶的水表，2月20日又在淡海路186巷13號下手，2月21日則再度前往淡海路206巷16號犯案。警方詢後得知，張嫌從事園藝工作，但因資金短缺，竟動歪腦筋偷水表轉賣回收場。

警方當場依竊盜罪將張男現行逮捕，並依相關法令移送法辦，淡水警分局呼籲民眾留意社區管線與水表位置，若發現可疑人士徘徊，應立即通報警方以維護社區安全。