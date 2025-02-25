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1月台南警攔阻詐騙逾億元 黃偉哲：感謝銀行、超商業者攔阻

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市長黃偉哲今天下午召開2月份治安會報，表揚警察局近期偵破多件社會重大矚目案件有功人員，另外也表揚今年1月份金融及超商成功阻詐137件，有功220位人員，警方與銀行、超商業者聯手，1月份攔阻詐騙款項逾1億483萬餘元。

刑事警察大隊及善化分局分別查獲非制式槍枝及槍枝改造工廠，成功防堵黑槍流入市面。永康分局偵破賴姓嫌犯持有大量毒品案，查扣第二級毒品依托咪酯、調味香精及相關證物一批。

新化分局偵破以蔡姓男子為首9名嫌犯假投資詐欺集團案；第四分局偵辦詐欺集團案，持續溯源追查，偵破以黃姓男子為首5名嫌犯涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢等案。

黃偉哲慰勉警察同仁春節期間於人潮聚集、觀光景點、交通要道，堅持在崗位上辛苦執勤，疏導交通確保行車順暢；黃表示，感謝警察同仁維護社會秩序、保障市民安全，防範竊盜與詐騙犯罪，讓市民過個好年。

黃偉哲也表揚今年1月份金融及超商成功阻詐137件，有功220位人員，警方與業者聯手攔阻詐騙款項逾1億483萬餘元；其中，中國信託西台南分行郭玉珠經理等人發現民眾欲提領1千萬元進行關懷並通報員警到場一同勸阻，得知該民眾謊稱要購買黃金投資，行員及員警進一步詢問，卻支吾其詞無法回答，遂打消提款念頭。

另一件為民眾遭假交友徵婚詐財，被騙民眾透過網路認識住在國外的男性友人並與其「網戀」，為了迎接他來臺灣共組家庭，拿父母親留下來的房子欲向玉山銀行南永康分行抵押借款1千萬元，該分行李純德襄理等人，發現有異並通報員警到場一同關懷詢問，始發現上情，共同勸退抵押借款的念頭。

受獎績優金融機構及超商共有中國信託西台南分行、玉山銀行南永康分行、國泰世華永康分行、聯邦銀行府城分行、土地銀行學甲分行、台北富邦東城分行、元大銀行府城分行、台新銀行海佃、永康、台南及永福4家分行、全家超商東平門市等12家。

黃偉哲表揚今年1月份金融及超商成功阻詐137件，有功220位人員，攔阻詐騙款項逾1億483萬餘元。記者袁志豪／翻攝
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黃偉哲表揚今年1月份金融及超商成功阻詐137件，有功220位人員，攔阻詐騙款項逾1億483萬餘元。記者袁志豪／翻攝
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黃偉哲表揚警察局近期偵破多件社會重大矚目案件有功人員。記者袁志豪／翻攝
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