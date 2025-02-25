北市街頭驚見超人氣LABUBU變身「毒品咖啡包」

照片取自臺北市政府 臺北市大安分局敦化南路派出所於16日16時52分許於敦化南路1段一帶攔查一部行車怪異之普通重型機車，並於盤查身分過程中發現該李姓騎士（男、92年次）為無照駕駛，員警當場欲依法執行該車輛移置保管程序時，見李男神情緊張，眼神飄忽不定，警方警覺有異，進一步了解原因後，李男遂自行交付藏匿於該車輛置物箱之包包內的第三級毒品愷他命以及印有泡泡瑪特（LABUBU）圖樣之毒品咖啡包共44包，故警方依毒品危害防制條例將渠逮捕歸案，全案詢後依意圖販賣毒品罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

大安分局呼籲，切勿因一時好奇而接觸違禁物品，否則危害無可挽回。民眾應遠離並拒絕毒品，警方將持續強力取締毒品犯罪，維護社會秩序保障人民安全。

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