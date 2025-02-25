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影／曾圍捕陳進興！台中特警在「小小警察」秀垂降美技

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市議會前天在清水區港區藝術中心辦理「小小警察營」活動，其中保大特勤中隊特警劉昱廷在學童面前展演垂降攻堅美技，獲得掌聲，台中市保大指出，劉雖年逾50歲，但仍保持優秀體能，過去曾參與圍捕要犯陳進興、全民藍天計程車暴動案，參與台灣重大治安事件。

台中市警局保安警察大隊表示，22日、23日由台中市議會議長張清照，舉辦「小小警察營」活動，由特勤中隊為5歲至8歲學童表演垂降，炒熱現場氣氛，其中特警劉昱廷曾參與圍捕要犯陳進興、「全民」與「藍天」兩大計程車行暴動案等重大治安事件，維護台灣治安有功。

保大指出，劉昱廷自幼受軍教影片啟發，立志護家衛國，原本錄取中華民國海軍官校，但在家人建議之下，才轉戰警界。

保大隊長蔡期望說，特勤中隊成員結合壯、中、青三代戰警，資深學長經驗傳承，青、中年學弟虛心求教，整個中隊相處融洽，共同完成不少場攻堅行動，這支特勤戰警未來也將繼續為台中貢獻所學，守護台中市民的安全，為家園帶來更多安心、穩定。

蔡期望分享，警政署「打詐儀表板」獨立網頁已於去年12月1日上線，網站整合「每日詐騙現況」、「各縣市數據統計及每日案例」、「最新詐騙案例及手法」、「防詐秘笈」、「詐騙公式拆解」及「各類型宣導短片」等防詐素材，民眾可多加利用，共同提升全民防詐意識。

台中市議會在清水區辦理小小警察營，特警劉昱廷展示垂降功夫。圖／台中市保大提供
台中市議會在清水區辦理小小警察營，特警劉昱廷展示垂降功夫。圖／台中市保大提供

台中市 詐騙 警察 陳進興

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