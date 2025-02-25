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彰化「黃金帝國」待拆被潛入 30歲男何時墜樓死成迷因

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣「北喬友，南黃金」兩幢形同廢墟的大樓，已訂定拆除整建作業，「南黃金」黃金帝國多日前舉辦拆除說明會，今晨一名年約30歲男子卻疑似墜樓，躺在大樓的一樓後面空地，因衣物被七樓破損遮雨棚鐵架勾住撕裂，導致他幾乎赤裸墜地，頭部、身體嚴重受傷，臟器外露死亡。

有民眾說，曾看過這名男子，聽說來自芳苑鄉，精神不濟，因黃金帝國準備拆除，雖拉警戒線禁止進入，卻沒門禁，男子可能摸黑進入走上樓，不幸墜落。

據了解，附近張姓市民表示，昨深夜約11點聽見有人在黃金帝國樓上大叫一聲，接著傳來重物落地聲。但有目擊者今晨8點看到男子口在地面，傷口流鮮血，像剛受傷不久，不像昨晚墜樓後受傷超過5小時血液乾涸的樣子，猜測會不會墜地時仍有生命跡象，因整夜赤裸被低溫凍死？

警方已過濾周邊路口監視錄影畫面，調查男子進入黃金帝國的時間點，並已報請相驗，釐清男子墜樓時間點及致命原因。

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彰化縣員林市黃金帝國門口拉起待拆封鎖線，昨深夜卻有一名男子墜樓死亡。圖／民眾提供
彰化縣員林市黃金帝國門口拉起待拆封鎖線，昨深夜卻有一名男子墜樓死亡。圖／民眾提供
彰化縣員林市黃金帝國昨深夜一名男子墜落死亡。圖／民眾提供
彰化縣員林市黃金帝國昨深夜一名男子墜落死亡。圖／民眾提供

墜樓 黃金

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