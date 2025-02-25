藝人易淑寬疑替夜店殺警兒行賄監所 桃檢搜索約談

藝人易淑寬的獨子易寶宏因北市夜店殺警被判處9年有期徒刑，卻一度獲調外役監服刑。桃園地檢署為釐清易淑寬是否有在過程中行賄，今天指揮廉政署搜索其住處並約談，全案待釐清。圖／聯合報系資料照片 藝人易淑寬的獨子易寶宏因北市夜店殺警被判處9年有期徒刑，卻一度獲調外役監服刑。桃園地檢署為釐清易淑寬是否有在過程中行賄，今天指揮廉政署搜索其住處並約談，全案待釐清。

犯下夜店殺警案的易寶宏在民國111年間移監到武陵外役監，矯正署追查易寶宏獲遴選到外役監程序時，發現監獄人員填表不實，易男有吸毒紀錄卻未勾選而未扣分，對相關人員追究懲處外，也依涉刑事偽造文書罪嫌函送廉政署偵辦。

矯正署隨後在112年間，以易寶宏返家探視期間於個人社群網站宣傳特種行業、在外飲酒，行為放縱不羈為由，撤銷易寶宏外役監准許，解送一般監獄執行。

桃園地檢署因懷疑當時易寶宏獲遴選到外役監的案情不單純，為釐清易寶宏的母親易淑寬是否有行賄監所人員，今天指揮廉政署搜索易淑寬住處、約談中，案情仍待釐清。