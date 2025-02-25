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南科工程師培育出2株大麻 來不及哈草就被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南科嚴姓工程師向友人取得大麻種子5顆，並上網購買器具後，去年4月在住處將大麻種子放入水耕盒內栽種，成功培育2株活體植株而被查獲，他稱如種成大麻可以拿來施用看看，法官認他供自己施用而犯意圖供製造毒品用而栽種大麻罪處1年8月，緩刑5年，並向公庫支付20萬元。

保安警察第三總隊第一大隊去年5月21日6時許，持台南地院搜索票至其住處搜索，發現他將大麻種子放入水耕盒內栽種，並以生長燈照射及使用開根劑並調整水質酸鹼度後，以水耕方式栽種大麻。當場查扣大麻植株2株、空氣幫浦1組、水耕盒2組等物。

他於警詢、偵查中辯稱，他只是想要種植水培植物，所以就拿大麻種子測試，他以為種大麻只要不開花就不算毒品，他本來等植株長大就要丟掉，因為他打算開始種水培草莓。

檢察官主張嚴於警詢及偵訊中未供稱栽種大麻要供自己施用，且驗尿報告全都是陰性反應，顯然沒有施用毒品，更無施用毒品紀錄，實難認他真的有要供自己施用而栽種大麻。

他於合議庭審理時供稱，他有買菸盒及玻璃吸食器，他是想說如果種成大麻可以拿來施用看看。

合議庭認為，嚴於網路賣場購物紀錄，確實也有購買菸盒及玻璃吸食器，顯見他確實有準備將自己種植大麻用以吸食；嚴辯稱自己種植大麻是準備供自己施用，仍屬可信。又嚴於審理中供述雖與其偵查中陳述不符，惟基於罪疑為輕原則，應對嚴為有利認定。

合議庭審酌，嚴無視政府嚴禁大麻栽種，明知大麻具有濫用性、成癮性，足以殘害人體健康及身心健全，並助長社會不良風氣，易滋生相關犯罪問題，對社會治安具潛在危險性，僅因個人的好奇心作祟以及為供己施用意圖製造毒品而栽種大麻，並已達植株狀態，漠視法紀，無視政府禁制毒品之政策及決心。

另審酌他犯罪動機、目的、手段，栽種大麻數量僅2株，且無證據證明有製成毒品或有流入市面情形，認他因供自己施用而犯意圖供製造毒品用而栽種大麻罪處1年8月，緩刑5年，並應向公庫支付20萬元，可上訴。

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台南地院審酌，嚴姓男子栽種大麻數量僅2株，且無證據證明有製成毒品或有流入市面情形，認他因供自己施用而犯意圖供製造毒品用而栽種大麻罪處1年8月，緩刑5年，並應向公庫支付20萬元。圖／本報資料照
台南地院審酌，嚴姓男子栽種大麻數量僅2株，且無證據證明有製成毒品或有流入市面情形，認他因供自己施用而犯意圖供製造毒品用而栽種大麻罪處1年8月，緩刑5年，並應向公庫支付20萬元。圖／本報資料照

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