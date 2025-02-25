聽新聞
0:00 / 0:00
海底電纜疑又遭中資船拖斷 海巡攔截疑船押返台調查
海巡署今天指出，有中資背景、船員均為中國籍人士的多哥籍「宏泰」貨輪，疑似拖斷台澎海域第三海纜，海巡署目前已將貨輪押返安平港深入調查偵辦。
今天凌晨3時許，海巡署接獲中華電信報案，台澎第三海纜在將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，已啟用備援不影響通訊，請海巡署協助查處。
海巡署在凌晨2時30分，已超前部署調派10079艇在現場海域監控多哥籍「宏泰」貨輪，發現貨輪下錨滯留，立即實施廣播驅離，並全程監控；海巡署接獲中華電信通報後，以現行犯攔停「宏」輪，因舷差過大且海象不佳無法登檢，加派旗津艦、PP-10059艇趕往增援，將「宏」輪押返台南安平港，全案依國安層級處理原則，報請台南地檢署指揮偵辦中。
海巡署表示，「宏」輪22日晚間7時10分至25日凌晨3時，在將軍漁港西北方6浬(台澎第三海纜線北方0.5浬)滯留，海巡署全程監控，並通報安平港信號台廣播「宏」輪7次，但均無回應。
台南海巡隊10079艇，凌晨2時30分抵達將軍漁港西北方6浬，發現「宏」輪下錨滯留，立即廣播驅離，3時8分「宏」輪開始往西北方航離，3時24分海巡署接獲中華電信初判疑似外力破壞通報，立即通報10079艇攔查「宏」船。
貨輪船舷外觀為「宏泰168」，以無線電與「宏」輪通聯時，也獲復為「宏泰168」 ，但AIS船舶自動識別系統顯示為「宏泰58」，疑點將併案查證，海巡署協調航港局提供船席後，中午12時15分成功將「宏」輪押返安平港。
海巡署強調，此次海底電纜斷纜原因，是否屬人為故意破壞，或是單純意外造成，將進一步調查釐清；涉嫌的多哥籍「宏泰」貨輪，經查為中資背景的權宜輪，船上8名船員均為中國籍人士，不排除為中國灰色地帶侵擾行動，海巡署將配合檢方偵辦調查，全力釐清事實真相。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言