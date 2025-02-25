路怒症惡男當攔路虎 員警攔查槓上開花

一名張姓男子今年1月24日深夜駕車行經新北市新莊區化成路工業區時，因不滿前方由洪姓運將駕駛的計程車車速過慢，竟當起「攔路虎」，持刀敲擊洪男車窗恐嚇，不料惡行恰巧被巡邏員警直擊當場逮捕，還在張男車上起出毒品，新北地檢署依恐嚇危害安全罪將張男起訴，毒品部分則另案偵辦。

起訴指出，當天張男深夜10時47分，駕車行經上述案發處，由於該處屬工業區，深夜人車稀少，張男因不滿前方洪男車速過慢，竟超車後當街將對方計程車攔下，下車後持摺疊藍波刀敲打洪男車窗，讓洪男驚嚇不已。

所幸張男賊星該敗，恐嚇惡行恰巧竟被巡邏員警當場目擊，直接上前依現行犯加以逮捕。員警更槓上開花，於張男車內發現依托咪酯、安非他命等毒品，於是將張男連人帶車扣回警局偵辦。

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