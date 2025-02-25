高市消防汪汪隊 6組參賽全過國際搜救犬認證

高市消防局參與搜救犬領犬員進階訓練及國際搜救犬認證評測，6組警義消領犬員及搜救犬全數通過，取得4隻中級和2隻初級認證佳績，包含義消領犬員洪榆嵐也成功通過。

高雄市政府消防局目前擁有共8隻通過高級認證搜救犬，為全國之最。但為避免搜救犬認證及培訓產生斷層，這次評測由消防局特搜大隊馴犬小組領犬員陳孟宏、康汶羽、李信宏及前金分隊領犬員郭仲軒、仁大義消救助分隊領犬員洪榆嵐搭配不同搜救犬，共計報名6組參加。

由IRO（國際搜救犬組織）裁判暨日本RDTA理事長村瀨英博來台擔任搜救犬認證訓練及評測，參與評測警義消人員及犬隻依其平時訓練默契應用於測驗上，最終警消5組及義消1組參測人員及犬隻皆通過認證，繳出全壘打亮眼成績。

這次搜救犬領犬員進階訓練及國際搜救犬認證評測從2月17日至23日，6組警義消領犬員及搜救犬，共取得4隻中級認證及2隻初級認證佳績。包含國內搜救犬界少數由義消人員組隊參賽的領犬員洪榆嵐也參加此次認證，並成功通過中級認證。

消防局特搜大隊長蘇裕銘表示，搜救犬培訓相當辛苦，領犬員必須根據各犬隻能力及個性去配合調整訓練，從社會化、服從、搜尋訓練直至通過測驗，必須花上多年時間才能在救災現場執行任務。這次參與的6組警義消領犬員及搜救犬通過認證，不但持續奠定高市搜救犬根基，也展現不凡實力。