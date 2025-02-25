快訊

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

高市消防汪汪隊 6組參賽全過國際搜救犬認證

中央社／ 高雄25日電

高市消防局參與搜救犬領犬員進階訓練及國際搜救犬認證評測，6組警義消領犬員及搜救犬全數通過，取得4隻中級和2隻初級認證佳績，包含義消領犬員洪榆嵐也成功通過。

高雄市政府消防局目前擁有共8隻通過高級認證搜救犬，為全國之最。但為避免搜救犬認證及培訓產生斷層，這次評測由消防局特搜大隊馴犬小組領犬員陳孟宏、康汶羽、李信宏及前金分隊領犬員郭仲軒、仁大義消救助分隊領犬員洪榆嵐搭配不同搜救犬，共計報名6組參加。

由IRO（國際搜救犬組織）裁判暨日本RDTA理事長村瀨英博來台擔任搜救犬認證訓練及評測，參與評測警義消人員及犬隻依其平時訓練默契應用於測驗上，最終警消5組及義消1組參測人員及犬隻皆通過認證，繳出全壘打亮眼成績。

這次搜救犬領犬員進階訓練及國際搜救犬認證評測從2月17日至23日，6組警義消領犬員及搜救犬，共取得4隻中級認證及2隻初級認證佳績。包含國內搜救犬界少數由義消人員組隊參賽的領犬員洪榆嵐也參加此次認證，並成功通過中級認證。

消防局特搜大隊長蘇裕銘表示，搜救犬培訓相當辛苦，領犬員必須根據各犬隻能力及個性去配合調整訓練，從社會化、服從、搜尋訓練直至通過測驗，必須花上多年時間才能在救災現場執行任務。這次參與的6組警義消領犬員及搜救犬通過認證，不但持續奠定高市搜救犬根基，也展現不凡實力。

成功 搜救犬 日本

延伸閱讀

汐止社區地下停車場車輛突竄火 濃煙大量竄出消防灌救

彰化北斗加油站附近瓦斯外洩 消防急設警戒區疏散

高雄重症病患北上尋求ICU卻不治？ 高市衛生局：查無紀錄

影／高雄行人地獄...2車先撞後輾 死者是熱心特搜女義消

相關新聞

海底電纜疑又遭中資船拖斷 海巡攔截疑船押返台調查

海巡署今天指出，有中資背景、船員均為中國籍人士的多哥籍「宏泰」貨輪，疑似拖斷台澎海域第三海纜，海巡署目前已將貨輪押返安平...

路怒症惡男當攔路虎 員警攔查槓上開花

一名張姓男子今年1月24日深夜駕車行經新北市新莊區化成路工業區時，因不滿前方由洪姓運將駕駛的計程車車速過慢，竟當起「攔路...

影／載鄰居小孩放學突恍神 新北男衝對向車道撞來車釀3傷

新北市51歲方男昨天傍晚開車行經蘆洲區民族路時，疑因恍神跨越至對向車道，撞上對向57歲賴男駕駛的計程車，還波及37歲吳姓...

汐止社區地下停車場車輛突竄火 濃煙大量竄出消防灌救

新北市汐止區今天清晨發生火燒車意外。1輛停在忠孝路某社區地下停車場的轎車清晨5時許突然起火，大量濃煙不斷從地下室竄出。消...

想到海外賺錢還賭債卻飛柬埔寨 航警識破詐騙及時攔阻

一位蔡姓民眾因在博奕網站賭博積欠賭債，受到網友以高薪工作並提供食宿及免費機票等條件誘惑，險些被騙到柬埔寨，好險航空公司地...

體育館與田徑場運動隨身物品不翼而飛 竹市警逮慣犯

新竹市警二分局近期陸續接獲四起報案，民眾稱在體育館與田徑場運動時，放在一旁的隨身物品總是不翼而飛，當中包括現金數千元、平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。