影／載鄰居小孩放學突恍神 新北男衝對向車道撞來車釀3傷

新北市51歲方男昨天傍晚開車行經蘆洲區民族路時，疑因恍神跨越至對向車道，撞上對向57歲賴男駕駛的計程車，還波及37歲吳姓騎士。救護人員到場將方男車上2名國小學童及吳姓騎士送醫，所幸均無大礙。雙方均未酒駕，確切車禍原因仍待調查。

據了解，肇事的51歲方姓男子昨天下午4時許開車載鄰居的小孩劉姓、莊姓國小女學童回家。當方男行經蘆洲區民族路與中興路口時疑因精神不繼恍神，車輛偏移跨越至對向車道，與對向57歲賴男駕駛的計程車對撞，還波及騎乘在計程車旁的37歲吳姓騎士。