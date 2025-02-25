影／載鄰居小孩放學突恍神 新北男衝對向車道撞來車釀3傷
新北市51歲方男昨天傍晚開車行經蘆洲區民族路時，疑因恍神跨越至對向車道，撞上對向57歲賴男駕駛的計程車，還波及37歲吳姓騎士。救護人員到場將方男車上2名國小學童及吳姓騎士送醫，所幸均無大礙。雙方均未酒駕，確切車禍原因仍待調查。
據了解，肇事的51歲方姓男子昨天下午4時許開車載鄰居的小孩劉姓、莊姓國小女學童回家。當方男行經蘆洲區民族路與中興路口時疑因精神不繼恍神，車輛偏移跨越至對向車道，與對向57歲賴男駕駛的計程車對撞，還波及騎乘在計程車旁的37歲吳姓騎士。
警方及救護人員到場，發現坐在方男車輛後座的劉姓、莊姓學童臉部受傷，吳姓騎士輕微擦挫傷，皆由救護車送醫治療，雙方駕駛酒測值為0。警方調閱監視器發現方男不當跨越雙黃線導致發生事故，依道路交通管理處罰條例45條開罰，依法可處600元以上1800元以下罰款，詳細肇事原因有待後續釐清。
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