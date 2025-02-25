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想到海外賺錢還賭債卻飛柬埔寨 航警識破詐騙及時攔阻

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

一位蔡姓民眾因在博奕網站賭博積欠賭債，受到網友以高薪工作並提供食宿及免費機票等條件誘惑，險些被騙到柬埔寨，好險航空公司地勤人員察覺有異及時報警，航警獲報到場後曉以大義並聯繫家人到場帶回，才阻止蔡姓民眾出國。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳表示，航警局於本月21日接獲航空公司通報，桃園國際機場第一航廈報到櫃台有位蔡姓民眾神色可疑，且蔡男持有前往柬埔寨之單程機票，卻對地勤人員表示自己不是要前往柬埔寨，懷疑該男子遭到海外求職詐騙。

李維佳指出，員警到場後與蔡男訪談得知，他在博奕網站賭博積欠賭債缺錢還債，後來又在社群網站IG認識綽號「程程」、「阿權」2人，他們介紹一份海外工作，不但高薪綁約1年還提供食宿及免費機票等條件。

員警與蔡男談話過程，詐騙集團仍持續以電話遙控蔡男登機，經確認是海外求職詐騙案件，立即聯繫蔡男家屬動之以情，另提供海外求職詐騙案例，蔡男才配合取消出國行程，後續由親友陪同返家，航警也將針對相關情資持續追查。

航警局呼籲，切勿輕信不明廣告宣稱東南亞地區海外高薪工作及包吃、包住等話術；國人務必提高警覺，確實查核訊息來源及內容真偽，以免遭騙受困海外，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢贖身，實得不償失。

蔡姓男子因積欠賭債，差一點就被詐騙集團騙到柬埔寨工作，航警到場勸阻及時阻止。圖／航警局提供
蔡姓男子因積欠賭債，差一點就被詐騙集團騙到柬埔寨工作，航警到場勸阻及時阻止。圖／航警局提供

機票 求職 詐騙集團

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