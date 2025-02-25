體育館與田徑場運動隨身物品不翼而飛 竹市警逮慣犯

新竹市警二分局近期陸續接獲四起報案，民眾稱在體育館與田徑場運動時，放在一旁的隨身物品總是不翼而飛，當中包括現金數千元、平板電腦、提款卡、藍牙耳機、行動電源，損失慘重；警方獲報調閱監視器，鎖定一名西裝筆挺的劉姓男子涉有重嫌，昨趁劉又在體育場遊走之際將其逮捕，赫然發現劉是竊盜通緝犯，警詢後將其解送歸案。

警方指出，近期有不少民眾報案，稱在體育館及田徑場內運動時，將隨身側背包、錢包暫時置放於升旗台、看台等處，運動完後發現財物遭竊取，損失現金數千元、平板電腦、提款卡、藍牙耳機、行動電源等物，警方受理後組成專案小組偵辦。

經專案小組過濾大量監視器比對，鎖定王男涉有重嫌，由於王特徵為著深色西裝並手提藍色提袋，即將其特徵通報保全，並編排埋伏勤務，警民共同合作加強查緝。

警方說，昨天接獲民眾通報，王男再度於體育場內行走，二分局埔頂派出所立刻派員警到場埋伏，當場將劉查獲，但劉十分不配合，一下說要跟警方到車上講，一下又顧左右而言他，最後經盤查，發現劉是竊盜通緝犯，也是轄區慣犯，立刻將其帶回。