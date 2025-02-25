漁民撈到價值上億毒品！意外破國際運毒集團走私200公斤古柯鹼

菲律賓籍水手喬謝、羅南及傑斯瑞去年企圖趁貨船靠近香港，海拋200公斤第一級毒品古柯鹼供下游接應走私，卻因颱風攪局改靠近台中港海拋，其中3捆意外卡在漁網、沖上岸才意外曝光；法院依運毒罪判3人均10年徒刑，驅逐出境，可上訴。

檢方查，喬謝、羅南及傑斯瑞均在馬紹爾群島籍貨船「媞亞娜」上擔任水手，該船2024年7月23日自巴西聖保羅州桑托斯（SANTOS）港起航，載運黃豆等農產品於9月5日停泊台中港卸貨。

3人和身分不詳綽號「GLORY」之人共謀運毒，趁貨船啟航前將200公斤的古柯鹼分成7捆，每捆20至30塊毒磚藏放密艙內，各拿到3800元、5100元及5100元美金酬勞，並等待船經香港外海將古柯鹼丟入海中，由其他小船接運企圖走私至香港，未料遇上摩羯颱風作罷。

喬謝等人改趁著進入我國領海，定錨在台中港港埠區外海等待入港時，於9月4日清晨5、6點將其中2捆古柯鹼以救生衣包裝、裝上浮力桶海拋，其餘5捆怕遭查緝則沒包裝直接丟入大海。

其中1捆卡在漁民定置漁網、1捆被沖上新竹香山海灘，還有1捆在鹿港海域被漁民拖網撈到才曝光，包括新竹、台中及彰化海巡獲報，將查扣81公斤古柯鹼送驗，發現純度達75%至93%，估計市價數億元，另除了用相關浮具包裝，裡頭還有AIR TAG定位器，以便接應人得以在汪洋大海中尋獲。

台中地院審理時，喬謝、羅南及傑斯瑞均坦承運毒，有漁船資料、查扣毒品為證；法院審酌，3人認罪，均依毒品罪第17條減刑，考量3人非首謀，因偶發事件毒品才入境，但無證據顯示流入市面，再依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院認為，3人貪圖不法報酬以分工運送數量不低的古柯鹼，考量犯後詳細交代全部運毒流程，以利事實釐清等一切情狀，依共同運輸第一級毒品，判3人均10年，刑之執行完畢後，驅逐出境。

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