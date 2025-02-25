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影／疲勞駕駛肇禍 高雄轎車開歪了…撞毀路旁2車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區今天凌晨發生轎車連撞路旁車輛車禍，黃姓男子開車直行卻偏撞上停在路邊的2輛轎車，3車損毀，黃男未受傷。警方到場，對黃也未測出酒駕，黃男自稱下班回家精神不濟才不慎撞車。

今天凌晨1時許，黃姓男子（24歲）駕駛黑色轎車，沿高雄市新興區中正二路往西向行駛，近中正二路與民族二路口，他的轎車卻偏向往路邊撞去，連撞停在路旁停車格的2輛轎車，車頭幾乎180度調頭停下，其他車輛見狀立即減速，未造成傷亡。

高雄市警新興分局據報，趕赴車禍現場，發現黃姓男已下車站在路旁，未受傷。警方對他酒測，無酒精反應，他稱深夜下班開車要回家，因精神不濟才不慎撞上路旁的停車。警方呼籲，民眾勿疲勞駕車，如遇有精神不濟或身體有狀況時應立即靠邊停靠，切勿勉強駕車，以免發生危害。

黃姓男子疑疲勞駕駛撞車。記者林保光／翻攝
黃姓男子疑疲勞駕駛撞車。記者林保光／翻攝
黃姓男子疑疲勞駕駛撞車。記者林保光／翻攝
黃姓男子疑疲勞駕駛撞車。記者林保光／翻攝

車禍 高雄市 黑色

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