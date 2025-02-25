影／疲勞駕駛肇禍 高雄轎車開歪了…撞毀路旁2車

高雄市新興區今天凌晨發生轎車連撞路旁車輛車禍，黃姓男子開車直行卻偏撞上停在路邊的2輛轎車，3車損毀，黃男未受傷。警方到場，對黃也未測出酒駕，黃男自稱下班回家精神不濟才不慎撞車。

今天凌晨1時許，黃姓男子（24歲）駕駛黑色轎車，沿高雄市新興區中正二路往西向行駛，近中正二路與民族二路口，他的轎車卻偏向往路邊撞去，連撞停在路旁停車格的2輛轎車，車頭幾乎180度調頭停下，其他車輛見狀立即減速，未造成傷亡。