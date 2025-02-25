影／聽障男攀登水漾森林失聯4天獲救 搜救實況曝光
嘉義縣消防局上周四（20日）獲報有登山客在水漾森林迷路，由於是在與南投交界，且從杉林溪入山，轉報南投縣消防局協助，兩地動員近百人次、歷經5天搜山，今成功找到人並送醫，性命無虞，搜救人員連日救援畫面也曝光，過程艱辛。
南投縣消防局指出，本月20日晚上9時許接獲嘉義縣消防局轉報，64歲丁姓登山客向該局報案求救並表示，他在水漾森林迷路了，且他為聽障人士；經查詢中華電信資訊，確認涵蓋範圍後，立刻通報該局第三大隊啟動救援機制，連夜馳援。
該局第三大隊組成4人搜救隊，20日當晚從杉林溪進入，從南投前往水漾森林會經過轄區鹿屈山找尋，但搜救未果，為此加派人手搜山，5天搜索派遣警消18人次、義消11人次及中搜36人次，嘉義也聯合出勤出動34人次，共99人次。
昨上午9時許在鹿屈山發現丁男，所幸他意識清楚，經檢傷評估，其手、腳凍傷及有失溫現象，且多日未進食，身體虛弱，行走不便；他則向搜救人員表示，他迷路後相當驚恐，吃完隨身攜帶的食物後，就喝溪水撐著。
搜救人員評估他無力行走，使用軟式擔架並採人力輪流接駁將丁男後送下山，歷經快7小時，昨晚7時許總算將他安全護送下山，家屬在登山口看見丁男，開心得直落淚，後續救護車將其送醫治療，搜救人員連日跋山涉水畫面昨深夜也曝光。
南投縣消防局則呼籲，近日氣候不穩，大雨過後山路滑難行，民眾從事登山戶外活動，務必備妥齊全登山裝備及登山計畫並注意自身安全，且應避免獨攀行為。
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