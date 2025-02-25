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影／苗栗「大隻佬」求職途中酒駕被查獲 情緒失控燒機車

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣55歲吳姓身材壯碩男子騎機車酒駕要前往求職，但途中因轉彎未打方向燈被警方發現攔下，疑似情緒失控，竟將打火機點燃扔進油箱導致起火，附近居民及時拿滅火器將火勢撲滅，男子被支援警力合力壓制，調查後依公共危險罪嫌移送法辦。

頭份警分局頭份派出所員警2月21日下午4點執勤時，在頭份市中興路與信義路15巷口，發現吳姓男子騎乘普通重機，轉彎未依規定使用方向燈，前往攔停盤查，但對方渾身酒氣，酒測值達每公升0.32毫克，準備依現行犯逮捕並請求支援警力。男子立即情緒失控，藉機背對員警，將打火機點燃丟進機車油箱桶，引起火燒車

男子將點燃的打火機扔進油箱時，雖然已無明火，但箱內汽油可能受打火機頭的餘熱，逐漸開始燃燒，幸好未爆炸，讓警方捏了一把冷汗，合力將他壓制帶回調查後，依公共危險罪嫌法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子騎機車酒駕要前往求職，但途中因轉彎未打方向燈被警方發現攔下，男子身材壯碩，疑似情緒失控，將打火機扔進油箱並起火。圖／警方提供
男子騎機車酒駕要前往求職，但途中因轉彎未打方向燈被警方發現攔下，男子身材壯碩，疑似情緒失控，將打火機扔進油箱並起火。圖／警方提供
男子騎機車酒駕要前往求職，但途中因轉彎未打方向燈被警方發現攔下，男子身材壯碩，疑似情緒失控，將打火機扔進油箱並起火。圖／警方提供
男子騎機車酒駕要前往求職，但途中因轉彎未打方向燈被警方發現攔下，男子身材壯碩，疑似情緒失控，將打火機扔進油箱並起火。圖／警方提供
男子騎機車酒駕要前往求職，但途中因轉彎未打方向燈被警方發現攔下，男子身材壯碩，疑似情緒失控，將打火機扔進油箱並起火。圖／警方提供
男子騎機車酒駕要前往求職，但途中因轉彎未打方向燈被警方發現攔下，男子身材壯碩，疑似情緒失控，將打火機扔進油箱並起火。圖／警方提供

失控 火燒車 酒測 酒駕 頭份

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