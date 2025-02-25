聽新聞
0:00 / 0:00
影／苗栗「大隻佬」求職途中酒駕被查獲 情緒失控燒機車
苗栗縣55歲吳姓身材壯碩男子騎機車酒駕要前往求職，但途中因轉彎未打方向燈被警方發現攔下，疑似情緒失控，竟將打火機點燃扔進油箱導致起火，附近居民及時拿滅火器將火勢撲滅，男子被支援警力合力壓制，調查後依公共危險罪嫌移送法辦。
頭份警分局頭份派出所員警2月21日下午4點執勤時，在頭份市中興路與信義路15巷口，發現吳姓男子騎乘普通重機，轉彎未依規定使用方向燈，前往攔停盤查，但對方渾身酒氣，酒測值達每公升0.32毫克，準備依現行犯逮捕並請求支援警力。男子立即情緒失控，藉機背對員警，將打火機點燃丟進機車油箱桶，引起火燒車。
男子將點燃的打火機扔進油箱時，雖然已無明火，但箱內汽油可能受打火機頭的餘熱，逐漸開始燃燒，幸好未爆炸，讓警方捏了一把冷汗，合力將他壓制帶回調查後，依公共危險罪嫌法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言