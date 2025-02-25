台南警苦口婆心宣導 7旬阿嬤遇詐騙話術先到派出所查證

台南市警第二分局多次走入社區向長者宣導詐騙手法，70歲陳姓婦人曾經參加，近日她加入股票投資群組，對方聲稱她抽中新上市股票，如果匯款18萬，就能獲利10多萬元；婦人半信半疑，想起警察曾說「要匯款前一定要找員警確認」，昨晚走進派出所，成功保住18萬元。

70歲陳姓婦人近日按下網路投資廣告，連結至LINE投資教學群組，她加入後，群組內曾姓女子加LINE聯繫，在對方的引導下，點選1組投資股票連結網址，下載投資App，曾女提示「股票不限張數、抽中再匯款」等。

陳婦不疑有他，配合操作，並參加股票抽籤作業，沒想到真的幸運中籤；曾女稱陳婦抽中3張新上市股票，每張承銷價6萬1000元，共需匯款18萬3000元，3張股票如順利賣出可獲利10多萬元。

對方表示陳婦必須匯款至指定帳戶，抽中股票無法放棄和轉讓，帳戶餘額不足就是違約交割；如果不把錢補足，帳戶不只會凍結，還可能吃上官司，還稱如中籤不繳錢會影響信用。

陳婦聽完後半信半疑，想起之前曾參加轄區台南市警第二分局民權派出所舉辦的反詐騙宣導座談，員警千交代、萬交代，要匯款前一定要先跟警察確認；她直接走到派出所，詢問值班員警。

民權派出所副所長陳科志、警員陳俊安、施坤男一起檢視陳婦的手機對話紀錄，確認她遇到網路假投資、真詐財，表示這是詐騙手法及話術，切勿遵從指示匯款或操作，以免遭詐騙損失金錢，為陳婦成功保住18萬元。

分局長劉怡宗表示，民眾切勿相信來路不明的簡訊、社團、網站或LINE群組的訊息，也不要隨意使用或下載非正規的投資平臺APP，更勿聽從他人指示匯款至指定的帳戶；對於網路或陌生群組的「高獲利」廣告應提高警覺，可透過165反詐騙諮詢專線及時求證或110報案查詢，以免掉入詐騙集團陷阱。