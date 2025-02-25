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男欠繳罰單逾18萬 車遭…下決心籌錢繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名男子欠繳交通罰鍰等滯欠金額達18萬8814元，曾承諾分期，但都未果。今年過年，男子的車子遭拖吊，陷入無車可用困境，若再拖延未繳，將受強制執行，過年後到行政執行署屏東分署將積欠金額全數繳清。

行政執行署屏東分署指出，這名男子因欠繳2021年至2024年間使用牌照稅、使用燃料費、ETC通行費及交通罰鍰，從2021年9月起陸續遭屏東縣政府財稅局、交通部公路局高雄區監理所屏東監理站等機關移送至屏東分署執行。

屏東分署指出，該名男子歷年移送案件總計達333件，滯欠金額18萬8814元。男子多次承諾分期，但均未如期履行。今年過年時，這名男子車輛遭拖吊，陷入無車可用困境，過年後向老闆及友人借款，主動到屏東分署，將所欠罰單與稅款全數繳清，並承諾若未來有新增案件移送，將接獲通知後立即到場繳清。

屏東分署表示，回顧2021年移送時，義務人當時未滿30歲，每月收入僅3萬餘元，分署考量其家屬臥床急需用錢，並有房租及貸款壓力，同意分期償還，但卻無法如期繳納。

分署調查，這名男子先後從事保險業務員、旅館員工等職務，多次扣押其薪資及銀行存款，這次車輛遭拖吊，自行到場繳款時向執行人員說，車輛被拖走後才發現無車可用的困擾，在新的一年開始的這天，他下定決心，要將這些公法債權全數繳清，以免發生車輛被查封拖吊。

屏東分署提醒民眾，若您或您的家人朋友為屏東分署的義務人，因經濟困難無法一次完納者，可檢具相關證明文件向本分署申辦分期繳納。但若未依規定履行繳納義務，屏東分署會堅決採取各種執行措施，包括扣押薪資、存款及查封財產等，以保障公法債權實現，切勿心存僥倖。

屏東縣一名男子欠繳交通罰鍰等滯欠金額達18萬8814元，過年期間因車遭拖吊，若不繳清欠款，將強制執行，過年後決定將欠款全數繳清。繳款示意圖。圖／屏東分署提供
屏東縣一名男子欠繳交通罰鍰等滯欠金額達18萬8814元，過年期間因車遭拖吊，若不繳清欠款，將強制執行，過年後決定將欠款全數繳清。繳款示意圖。圖／屏東分署提供

交通部 屏東縣政府 強制執行 監理站 罰單

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