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日本女大生遊台遭分屍！斷頭夜夜索命逼認罪 兇手「家人反對出獄」史上關最久
35年前，一起失蹤命案震驚台、日社會，引發關注。一名日本女大生井口真理子單獨來台旅遊失蹤，警方追查線索後將犯人繩之以法，犯嫌表示經常看到死者斷頭向他索命，讓他感到極大壓力，最終坦承殺人分屍。
1990年，日本女大生井口真理子來台遊玩後莫名失蹤，警方展開全面調查卻一無所獲。調查近一年後，警方接獲目擊者稱，真理子失蹤當晚曾和一名被約談過的計程車司機劉學強一起在麵攤用餐，警方獲得麵攤老闆證實後逮捕劉學強，他才認罪。
劉學強表示，自己看真理子獨自一人便上前搭訕，兩人四處遊玩後返回劉學強住處休息，然而劉求歡被拒，憤而持十字弓朝真理子的頭部連射四箭奪命，後將其頭顱砍下，與屍身、衣服、個人物品等分散丟棄並焚燒。
根據《鏡周刊》報導，劉學強聲稱自己曾多次看見真理子的斷頭向他索命，而在真理子失蹤後，也有人看到劉學強在車上擺滿神像、播放佛經，引擎蓋上還放有大尊神像，他甚至向家人自爆涉案，只是警方初次約談時，他矢口否認，加上當時證據不足，只好放人。
警方根據劉學強的供詞找到遺骸、兇器及死者遺物，經驗DNA後確認遺體身分就是井口真理子，全案偵破。
根據《聯合新聞網》報導，劉學強被判處無期徒刑、褫奪公權終身，劉因居無定所，且家人強烈反對他出獄，目前還在宜蘭監獄服刑，關押迄今33年，成為服刑最久的無期徒刑受刑人。
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