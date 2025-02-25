快訊

Gogoro首度喊出3年後獲利 姜家煒的信心從何而來？

114學測五標曝！數Ａ好難「四標都降一級分」 社會滿級分人數少逾500人

南韓高速公路橋梁坍塌畫面曝光 韓媒：疑8人遭活埋

影／煉毒師開始活躍…刑事局趁颱風天破香蕉園毒工廠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打在去年初掌握，有曾煉毒被逮的製毒師傅疑在屏東縣一帶，開始另起爐灶、從事不法，中打報請屏東地檢署指揮後，蒐證多月，趁去年凱米颱風侵台時，前往李姓男子等人的香蕉園製毒工廠搜索，查扣安非他命原料麻黃鹼等贓證物，檢方聲押李等5人獲准，近日起訴。

刑事局中打三隊在去年2月間掌握，多名有煉毒經歷的製毒師傅，聚集在屏東地區活動，懷疑該批製毒師又另起爐灶，經報請屏東地檢署檢察官李忠勳指揮後，成立專案小組偵辦。

檢警查出，曾涉毒品案件的李姓男子（40歲）找來鄭男、厲男、溫男、林男等多名製毒師，租賃位於屏東萬巒、地處偏僻的香蕉園，當作製毒工廠，以掩人耳目，實際上是在進行製毒工作。

檢警掌握李男等人的犯行模式、組織架構後，趁去年7月底，凱米颱風襲台之際，前往香蕉工廠搜索，查扣煉製安非他命的原料麻黃鹼4687公克、製毒器具、現金130萬元等贓證物。

檢警調查，李男等人收購感冒藥後提煉麻黃鹼，再煉製安非他命，且1公斤麻黃鹼可「等比」製成1公斤安非他命，若一公克可供3次吸食，則該次查獲的重量，可供1.4萬次施用，若煉成安非他命的話，市價約230萬元。

全案警詢後將李男等5人依毒品罪送辦，屏東地檢署以涉犯重罪、嫌疑重大，向屏東地院聲請羈押獲准，近日全案偵結，依毒品罪起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李姓男子等人涉在屏東縣租賃香蕉園為製毒工廠，檢警去年中收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
李姓男子等人涉在屏東縣租賃香蕉園為製毒工廠，檢警去年中收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料、現金130萬元等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料、現金130萬元等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲李姓男子為首的製毒工廠，查扣煉毒工具、原料等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

凱米颱風 安非他命 屏東縣 毒品

延伸閱讀

義警方破獲羅馬私宅工廠 偽造畢卡索等名畫網拍

彰化飲料店竊電百萬種大麻農場 警攻堅查獲250株活株

桃園火災預防自治條例上路 今起存放9化學物質需申報

投資詐騙轉紙本郵寄附假名片 刑事局提醒勿上當

相關新聞

台南警苦口婆心宣導 7旬阿嬤遇詐騙話術先到派出所查證

台南市警第二分局多次走入社區向長者宣導詐騙手法，70歲陳姓婦人曾經參加，近日她加入股票投資群組，對方聲稱她抽中新上市股票...

男欠繳罰單逾18萬 車遭…下決心籌錢繳清

屏東縣一名男子欠繳交通罰鍰等滯欠金額達18萬8814元，曾承諾分期，但都未果。今年過年，男子的車子遭拖吊，陷入無車可用困...

影／煉毒師開始活躍…刑事局趁颱風天破香蕉園毒工廠

刑事局中打在去年初掌握，有曾煉毒被逮的製毒師傅疑在屏東縣一帶，開始另起爐灶、從事不法，中打報請屏東地檢署指揮後，蒐證多月...

遛貓用拖的！中市春社公園疑不當虐貓 最高可開罰7.5萬

台中春社公園出現「虐貓」？日前出現一名疑似外國人用牽繩拖行兩隻貓咪，有目擊民眾認為有虐貓行為，立刻通報中市動保處，更提供...

台南市安南民宅深夜突冒火煙 夫妻燙傷16歲兒頭髮燒焦

台南市安南區功安三街一棟4層樓住宅深夜突冒火煙，1樓是住宅式宮廟，火勢從1樓竄出，消防局獲報屋主1家3口受困屋內，火速出...

桃園副市長王明鉅至親遭詐案 檢警逮聯邦女銀行員獲8萬交保

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，假冒檢警以帳戶涉洗錢案為由先詐騙王姓婦人2500萬現金，警方偵辦另案發現取款車手有王婦資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。