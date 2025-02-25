影／煉毒師開始活躍…刑事局趁颱風天破香蕉園毒工廠

刑事局中打在去年初掌握，有曾煉毒被逮的製毒師傅疑在屏東縣一帶，開始另起爐灶、從事不法，中打報請屏東地檢署指揮後，蒐證多月，趁去年凱米颱風侵台時，前往李姓男子等人的香蕉園製毒工廠搜索，查扣安非他命原料麻黃鹼等贓證物，檢方聲押李等5人獲准，近日起訴。

刑事局中打三隊在去年2月間掌握，多名有煉毒經歷的製毒師傅，聚集在屏東地區活動，懷疑該批製毒師又另起爐灶，經報請屏東地檢署檢察官李忠勳指揮後，成立專案小組偵辦。

檢警查出，曾涉毒品案件的李姓男子（40歲）找來鄭男、厲男、溫男、林男等多名製毒師，租賃位於屏東萬巒、地處偏僻的香蕉園，當作製毒工廠，以掩人耳目，實際上是在進行製毒工作。

檢警掌握李男等人的犯行模式、組織架構後，趁去年7月底，凱米颱風襲台之際，前往香蕉工廠搜索，查扣煉製安非他命的原料麻黃鹼4687公克、製毒器具、現金130萬元等贓證物。

檢警調查，李男等人收購感冒藥後提煉麻黃鹼，再煉製安非他命，且1公斤麻黃鹼可「等比」製成1公斤安非他命，若一公克可供3次吸食，則該次查獲的重量，可供1.4萬次施用，若煉成安非他命的話，市價約230萬元。

全案警詢後將李男等5人依毒品罪送辦，屏東地檢署以涉犯重罪、嫌疑重大，向屏東地院聲請羈押獲准，近日全案偵結，依毒品罪起訴。

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