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遛貓用拖的！中市春社公園疑不當虐貓 最高可開罰7.5萬
台中春社公園出現「虐貓」？日前出現一名疑似外國人用牽繩拖行兩隻貓咪，有目擊民眾認為有虐貓行為，立刻通報中市動保處，更提供長相特徵，對此動保處表示，已派員會同警員調訪附近社區，及調閱附近警用監視器，並對拍攝事證陳情人巡視公園周圍，但未見行為人及動物，未來若發現確有傷害動物的行為人，將依違反動保法最高可罰7萬5千元以下罰鍰。
中市動保處指出，接獲陳情人報案後，發現一名穿著藍色上衣的男子，沒帶眼鏡前額微凸白髮，目測身高185公分以上，身材壯碩，日前走進春社公園用牽繩遛貓，卻發現兩隻貓咪是被拖行的，且跟地面磨擦一段距離，其中一隻橘貓試圖要站起來，但根本無法起身，摔倒後持續被拖行。
調閱監視器追查中，確認事情就發生在23日下午6點左右，位在台中南屯春社公園，有民眾目擊公園內疑似出現有人虐貓，隨即拍下畫面並且報警求助，警方到場了解時，附近民眾說，「他都這樣拖著貓咪走，沒有每天來，對，這樣拉，都這樣拉喔。」
常來公園的民眾也指出，確實有看過這名男子來遛貓，但除了拖行貓咪外，並沒有看到施暴行為，一些飼主表示，逼小動物做牠不想做的事情，就是虐待動物，認為這種遛貓方式，直呼太誇張，希望動保處可以介入處理，盡快找到人，確認貓咪安全。
動保處表示，日前接獲春社派出所通報，隨即派員會同警員及拍攝事證陳情人巡視案址周圍，但未見行為人及動物，經詢問附近社區管理人員，表示該行為人非附近住戶，社區監視器亦未拍攝到案發地點，已請警方協助留意，調閱附近警用監視器（嶺東路及永春北路口）辨識行為人的資料及行經方向，將會進一步確認貓咪安危若後續查到行為人傷害動物情形，將依違反動物保護法第6條規定處1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。
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