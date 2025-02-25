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台南市安南民宅深夜突冒火煙 夫妻燙傷16歲兒頭髮燒焦
台南市安南區功安三街一棟4層樓住宅深夜突冒火煙，1樓是住宅式宮廟，火勢從1樓竄出，消防局獲報屋主1家3口受困屋內，火速出動14車42人前往，並於16分鐘內撲滅火勢；經入內搜救，救出50歲屋主妻子以及16歲兒子，66歲屋主自行逃出，3人均送醫治療。
台南市消防局指出，昨天晚間9時38分獲報，安南區功安三街一棟4層樓住宅深夜突冒火煙，1家3口包括60歲屋主及16歲兒子受困於1樓，50歲屋主妻子受困二樓；消防出動14車42人搶救，在9時54分撲滅火勢，入內搜救。
消防人員在2樓使用雙節梯救出50歲屋主妻子，10時許送永康奇美醫院，經檢傷發現她雙手燙傷達18%，屬於二度燙傷，意識清楚；66歲屋主自行避難逃生，手部輕微燙傷，僅有小水泡，送往安南醫院。
16歲屋主兒子逃生時，左腳遭採光罩割傷，頭髮亦被燒焦，消防局從隔壁戶2樓至1樓室內樓梯救出，意識清醒，送安南醫院觀察；
消防初步調查，現場1樓是住宅式宮廟，火勢集中於1樓，燃燒面積約20平方公尺，1家3人10時許全數送醫，詳細財物損失、起火原因仍待消防局火調人員釐清。
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