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桃園副市長王明鉅至親遭詐案 檢警逮聯邦女銀行員獲8萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠賴昭穎／連線即時報導

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，假冒檢警以帳戶涉洗錢案為由先詐騙王姓婦人2500萬現金，警方偵辦另案發現取款車手有王婦資料，提醒她防詐，不料，詐團派律師成員臥底安撫，旗下土地掮客則誘王辦房貸又騙走1500萬元；檢警今逮聯邦銀行林姓女行員訊後8萬交保。

聯邦銀晚間發布重大訊息，桃園地檢署指揮桃園市政府警察局至本行分行詢問及搜索行員，公司依法配合調查，對公司不造成財務影響。

桃檢表示，檢方上周將全案偵結起訴後，懷疑王婦抵押房產所貸款項去年5月29日中午才入帳，下午1點多就被成員帶到某銀行健行分行提領750萬，翌日又領200萬，還轉帳550萬，調閱銀行監視影帶發現，王婦領款時，根本免抽號碼牌，而是直接被帶往林姓女行員所在櫃檯，而林女也未依規定對長者領大額款項關懷提問，立刻提供「快速取款」服務，將備妥大筆現金讓王婦連續2天總共領走950萬元，貸款3千萬一半落入詐團囊中。

檢警懷疑34歲林姓女行員可能也是假檢警詐騙集團的成員，今天上午一早持傳喚通知書前往該銀行的健行分行，除將林女帶回刑事局訊問外，也帶走林女在銀行承辦業務的相關資料，釐清林女在詐團的身分，有無分得相關好處，晚間8點林女在律師陪同持通知書到案說明，檢方訊問後，依詐欺罪嫌諭令8萬元交保後離去。

桃園市副市長王明鉅至親去年1至6月遇詐損失4千萬，檢警發現王婦提領現金太容易，循線發現提款分行林姓女行員涉案，今早至銀行請她配合調查，晚間由律師陪同至桃園地檢署，檢方複訊後依詐欺罪諭令8萬元交保候傳。記者陳恩惠／攝影
桃園市副市長王明鉅至親去年1至6月遇詐損失4千萬，檢警發現王婦提領現金太容易，循線發現提款分行林姓女行員涉案，今早至銀行請她配合調查，晚間由律師陪同至桃園地檢署，檢方複訊後依詐欺罪諭令8萬元交保候傳。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署 詐騙集團

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