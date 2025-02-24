桃園副市長王明鉅至親遭詐案 檢警逮聯邦女銀行員獲8萬交保

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，假冒檢警以帳戶涉洗錢案為由先詐騙王姓婦人2500萬現金，警方偵辦另案發現取款車手有王婦資料，提醒她防詐，不料，詐團派律師成員臥底安撫，旗下土地掮客則誘王辦房貸又騙走1500萬元；檢警今逮聯邦銀行林姓女行員訊後8萬交保。

聯邦銀晚間發布重大訊息，桃園地檢署指揮桃園市政府警察局至本行分行詢問及搜索行員，公司依法配合調查，對公司不造成財務影響。

桃檢表示，檢方上周將全案偵結起訴後，懷疑王婦抵押房產所貸款項去年5月29日中午才入帳，下午1點多就被成員帶到某銀行健行分行提領750萬，翌日又領200萬，還轉帳550萬，調閱銀行監視影帶發現，王婦領款時，根本免抽號碼牌，而是直接被帶往林姓女行員所在櫃檯，而林女也未依規定對長者領大額款項關懷提問，立刻提供「快速取款」服務，將備妥大筆現金讓王婦連續2天總共領走950萬元，貸款3千萬一半落入詐團囊中。