桃園副市長至親被騙3500萬…行員勾結詐團？檢警搜索銀行帶人扣手機

桃園市副市長王明鉅至親王姓婦人，遭假檢警詐騙集團騙走3500萬元，檢警懷疑桃園市某銀行一名女性行員涉案，今搜索銀行傳喚行員，晚間送桃園地檢署訊問，並查扣手機分析。

據了解，王姓婦人被騙前往桃市中壢區某銀行臨櫃提領750萬元，檢警查出處理的女行員疑未關懷提問及未讓王婦抽號碼牌；行員曾被警方通知到案，送桃檢訊問，她不配合交付手機。

桃檢指揮刑事局偵一大隊、桃市龜山警分局，今下午搜索銀行，持傳票帶回行員，警詢後晚間送桃檢訊問，查扣手機初步未發現可疑內容，將數位鑑識。