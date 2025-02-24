聽新聞
0:00 / 0:00
桃園副市長至親被騙3500萬…行員勾結詐團？檢警搜索銀行帶人扣手機
桃園市副市長王明鉅至親王姓婦人，遭假檢警詐騙集團騙走3500萬元，檢警懷疑桃園市某銀行一名女性行員涉案，今搜索銀行傳喚行員，晚間送桃園地檢署訊問，並查扣手機分析。
據了解，王姓婦人被騙前往桃市中壢區某銀行臨櫃提領750萬元，檢警查出處理的女行員疑未關懷提問及未讓王婦抽號碼牌；行員曾被警方通知到案，送桃檢訊問，她不配合交付手機。
桃檢指揮刑事局偵一大隊、桃市龜山警分局，今下午搜索銀行，持傳票帶回行員，警詢後晚間送桃檢訊問，查扣手機初步未發現可疑內容，將數位鑑識。
詐團去年假冒檢警謊稱涉洗錢，要求提領銀行帳戶款項交付，王婦交付現金2000萬元，透過某地政事務所辦理抵押房產借貸3000萬元，交付其中1500萬元。詐團控盤手、竹聯幫信堂組長蕭宇廷去年8月被逮，警方去年12至上月拘提13人，桃檢本月13日依詐欺等罪起訴10人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言