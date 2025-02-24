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桃園副市長至親被騙3500萬…行員勾結詐團？檢警搜索銀行帶人扣手機

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

桃園市副市長王明鉅至親王姓婦人，遭假檢警詐騙集團騙走3500萬元，檢警懷疑桃園市某銀行一名女性行員涉案，今搜索銀行傳喚行員，晚間送桃園地檢署訊問，並查扣手機分析。

據了解，王姓婦人被騙前往桃市中壢區某銀行臨櫃提領750萬元，檢警查出處理的女行員疑未關懷提問及未讓王婦抽號碼牌；行員曾被警方通知到案，送桃檢訊問，她不配合交付手機。

桃檢指揮刑事局偵一大隊、桃市龜山警分局，今下午搜索銀行，持傳票帶回行員，警詢後晚間送桃檢訊問，查扣手機初步未發現可疑內容，將數位鑑識。

詐團去年假冒檢警謊稱涉洗錢，要求提領銀行帳戶款項交付，王婦交付現金2000萬元，透過某地政事務所辦理抵押房產借貸3000萬元，交付其中1500萬元。詐團控盤手、竹聯幫信堂組長蕭宇廷去年8月被逮，警方去年12至上月拘提13人，桃檢本月13日依詐欺等罪起訴10人。

桃園市副市長王明鉅至親王姓婦人遭詐騙3500萬元，透過桃市某地政事務所辦理抵押房產借貸，警方去年12至上月行動，搜索地政事務所調查。記者李奕昕／翻攝
桃園市副市長王明鉅至親王姓婦人遭詐騙3500萬元，透過桃市某地政事務所辦理抵押房產借貸，警方去年12至上月行動，搜索地政事務所調查。記者李奕昕／翻攝

桃園地檢署 王明鉅 竹聯幫 詐騙集團

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