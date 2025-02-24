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德國大選之後的難題：美歐關係轉變、極右AfD成為第二大黨

影／驚險！水泥預拌車翻覆田邊四輪朝天 駕駛受困

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港警分局今下午4點多接獲報案，里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。

警方調查，54歲吳男開著水泥拌車由里港鄉土庫村東榮巷西往東方向行駛，不明原因突然開出道路旁四輪朝天翻覆田區旁，吳男受困駕駛座。路人經過時趕緊報警，消防局獲報案出動里港分隊、特搜大隊前往。

水泥預拌車翻覆四輪朝天，還有水泥漏出，消防人員趕緊協助將吳男從駕駛座脫困後，發現吳男手部骨折與擦挫傷，意識清醒。警方現場酒測，酒測值為零，後續深入調查肇事原因。

警方提醒，駕駛車輛須注意車前狀況及路況，也切勿超速行駛，遵行道路速限與相關標誌、標線，以免發生意外。

今天下午4多，屏東縣里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。記者劉星君／翻攝
今天下午4多，屏東縣里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。記者劉星君／翻攝
今天下午4多，屏東縣里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。記者劉星君／翻攝
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今天下午4多，屏東縣里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。記者劉星君／翻攝
今天下午4多，屏東縣里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。記者劉星君／翻攝
今天下午4多，屏東縣里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。記者劉星君／翻攝
今天下午4多，屏東縣里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。記者劉星君／翻攝

今天下午4多，屏東縣里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。記者劉星君／翻攝
今天下午4多，屏東縣里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。記者劉星君／翻攝
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今天下午4多，屏東縣里港鄉土庫加油站往信國方向400公尺處，一輛水泥預拌車不明原因四輪朝天翻覆在田區旁，消防人員到場協助脫困，將駕駛54歲吳男送醫，意識清醒。記者劉星君／翻攝

屏東 消防人員 車禍

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