宜蘭市女中路大亂撞！4車2民宅受損 回收車路過也捲無妄之災

宜蘭市女中路今天發生一起交通事故，白色賓士車駕駛疑似恍神，開到對向撞擊對向來車，並波及停放路邊的2輛自小客車及2戶民宅鐵門，造成交通受阻，路過的清潔隊回收車又不慎撞到民宅水管爆裂，現場一片混亂。

事發地點位於宜蘭市女中路2段，警方調查，今天下午白色賓士車駕駛疑因精神不濟，開車跨越分向限制線，撞擊對向來車，對向車被撞之後倒退嚕，撞入民宅屋簷，同時還波及停放在路邊的1輛藍色小貨車與1輛自小客車，小貨車把民宅鐵門擦擠凹陷。

肇事的白色轎車停在路中間，保險桿被撞到幾乎斷裂，地上滿是碎片，旁邊被撞的車輛也有不少刮痕，車禍當下造成交通受阻，剛好清潔隊回收車經過，又不慎撞斷民宅水管，造成管線爆裂，不斷漏水。