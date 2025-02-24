疲勞駕駛自撞國道護欄 車撞爛他左肩拉傷

今天下午國道1號南向265.2公里接近嘉義交流道附近有輛自小客撞擊內側欄後逆向停在外側車道，現場一片狼藉，車輛幾乎撞爛，國道警方據報到場，駕駛疑精神不濟肇禍，幸好沒有波及其他車輛，駕駛只有左肩拉傷經由消防救護人員協助就醫。

警方表示，今天下午2點6分獲報在國道1號南向265.2公里（嘉義路段）發生交通事故，現場有輛自小客車經擦撞折騰後逆向停在外側車道，車輛幾乎撞爛十分狼狽，車側玻璃、後保險桿、零件、物品等散落一地；38歲駕駛蘇男自稱精神不濟，先撞上內側護欄後撞擊力道將自小客車衝送向外側車道；消防救護人員到場後檢視蘇男左肩拉傷，護送台中榮總嘉義分院醫治，其酒測值為零。詳細肇事原因調查中。