「轟」一聲瞬間起火！桃園台3線火燒車 武嶺橋大塞車

桃園市大溪區介壽路台3線37公里武嶺橋往崎頂上坡路段，今天下午5時30分，曾姓男子駕駛小貨車行駛中發現引擎過熱冒煙，嚇得將車停靠避車道下車查看，未料「轟」一聲瞬間起火，全車火燒車一片火海，消防局119據報撲滅火勢，曾男逃過一劫未受傷，正值下班尖峰，大溪武嶺橋一度大塞車。

大溪警方、消防局表示，曾男駕駛小貨車從大溪駛過武嶺橋，由台3 線往崎頂、八德方向行駛，今天下午5時30分，曾男行經台3線37公里處，發現小貨車引擎過熱冒煙，緊急停靠路邊避車道下車查看，未料小貨車自燃烈火燒車，大溪消防分隊到現場撲救，30分鐘撲滅火勢，曾姓車主眼看愛車燒成廢鐵，損失不貲，警方調查火燒車原因。