彰化北斗挖破瓦斯管線 居民憂新光三越氣爆重演…消防急疏散
彰化縣北斗鎮中山路二段下午進行舊瀝青刨除工程，不慎挖破天然氣管線，瓦斯味溢出，居民深怕上演新光三越台中店氣爆，連忙通報警消，北斗消防分隊趕到噴水並疏散警戒區內民眾，直到近4點解除狀況。
欣彰瓦斯公司委外包商刨除先前路面埋管鋪上的瀝青，約下午2點多不慎挖破天然氣管線，瓦斯味溢出，附近居民聞到氣味，趕快通知警消，消防局2點52分接到通報，出動北斗分隊救護車、消防車各兩輛，8名消防人員到場，先以五用偵測品偵測數值為超標，即布署砲塔水線水霧防護，用ERG劃定警戒區，疏散區內民眾、嚴禁煙火，管制四周車輛進出。
欣彰瓦斯工程師約3點10分到達現場，勘查後，發現委外包廠商不慎挖破1吋天然氣管線，即開始施做止漏，約3點16分完成，3點41分欣彰工程車到達進行換管工程。瓦斯公司施工修復過程中，消防人員持續以水霧防護，直到3點50分搶修工程結束，再次以五用偵測器複偵測數值為0，現場測不到天然氣才解除現場狀況，讓居民鬆一口氣。
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