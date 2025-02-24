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高雄停車場火燒車女子被男友急拉出 轎車面目全非

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前鎮區凱旋四路一處停車場今天下午3時許發生一起火燒車意外，警消趕抵現場，轎車已陷入一片火海，所幸車內的史姓女子緊急被男友拉出，消防員將火勢撲滅，轎車燒得只剩骨架；史女遭嗆傷、意識不清，被送醫治療。

前鎮警分局前鎮派出所今天下午3時許接獲通報，指凱旋四路一處停車場發生火燒車事故，警消獲報趕抵現場，福特轎車已迅速燃燒，一旁史姓女子因吸入二氧化碳遭嗆傷，當下意識不清，被送醫治療，幸無生命危險。

據了解，史姓女子當時因情緒不穩，男友擔心安危，後找到她的行蹤，趕抵現場後，發現車子悶燒，緊急將她拖出車外，車子即陷入火海；警方研判無外力介入，由鑑識人員蒐證採證後，由消防局火調科調查起火原因。

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高雄市前鎮區凱旋四路一處停車場今天下午3時許發生一起火燒車意外，警消趕抵現場，轎車已陷入火海，火撲滅，轎車面目全非。記者石秀華／翻攝
高雄市前鎮區凱旋四路一處停車場今天下午3時許發生一起火燒車意外，警消趕抵現場，轎車已陷入火海，火撲滅，轎車面目全非。記者石秀華／翻攝
高雄市前鎮區凱旋四路一處停車場今天下午3時許發生一起火燒車意外，警消趕抵現場，轎車已陷入火海，火撲滅，轎車面目全非。記者石秀華／翻攝
高雄市前鎮區凱旋四路一處停車場今天下午3時許發生一起火燒車意外，警消趕抵現場，轎車已陷入火海，火撲滅，轎車面目全非。記者石秀華／翻攝
高雄市前鎮區凱旋四路一處停車場今天下午3時許發生一起火燒車意外，警消趕抵現場，轎車已陷入火海，火撲滅，轎車面目全非。記者石秀華／翻攝
高雄市前鎮區凱旋四路一處停車場今天下午3時許發生一起火燒車意外，警消趕抵現場，轎車已陷入火海，火撲滅，轎車面目全非。記者石秀華／翻攝

火燒車 男友

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