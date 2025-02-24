嘉縣火災遭神桌壓住5歲男童今頭七 父親悲傷呼喚令人鼻酸

嘉義縣中埔鄉某私人神壇18日晚間發生火警，造成祖孫1死3傷，5歲男童在神明桌底下被發現時沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，檢警相驗顏面部難以辨識，上周進行解剖送驗。今天是男童頭七，父親將他生前的玩具、衣物火化，呼喚愛子要收好，令人鼻酸。嘉檢表示，DNA鑑定後，經檢察官同意即可以辦理後事，死因鑑定要1個月後才能釐清。

本月18日晚6點20分左右嘉義縣消防局接獲報案，中埔鄉和美村民宅有火災發生，警、消人員6點59分撲滅火勢，於現場依序救出3歲蕭童、85歲蕭男、78歲蕭李氏緊急送往醫院急救，後續又救出5歲男童但已無呼吸心跳；這場火警造成1死3傷悲劇。

警消尋獲5歲男童時，疑因躲在神明桌下，遭燒到坍塌的神明桌壓住，被發現時已明顯碳化、難以辨認，消防人員送醫搶救，最後還是不幸離世。

在桃園工作的男童父親得知消息後，心急如焚南下返家，難以置信事發前才剛幫兒子慶生完，沒想到卻遭遇憾事。

今天24日是男童頭七，男童父親在臉書留言，「今天是你的頭七錢錢、玩具要來收好喔」、「感謝各位阿姨叔叔對…的疼愛關懷」，令人鼻酸。