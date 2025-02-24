彰化北斗加油站附近瓦斯外洩 消防急設警戒區疏散
彰化北斗鎮中山路二段加油站附近今天發生瓦斯外洩，有廠商施工不慎挖破天然氣管線，消防人員緊急設警戒區並疏散民眾，經止漏防護，狀況稍早已解除，目前由廠商修復管線中。
彰化縣消防局下午2時52分據報，北斗鎮中山路二段發生瓦斯外洩意外，出動救護車2輛、消防車2輛、消防人員8人前往現場。
消防人員表示，外包廠商進行道路工程，刨除舊瀝青時不慎挖破天然氣管線，消防人員以五用氣體偵測器偵測數值為超標，立刻布設砲塔水線水霧防護。
消防人員劃定警戒區，疏散區內民眾，並要求嚴禁煙火，管制四周車輛進出，天然氣公司人員於下午3時16分止漏完成，持續以水霧防護，3時50分偵測數值為0，現場狀況解除，廠商仍在修復管線。
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