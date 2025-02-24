印尼漁工疑中風求援 黑鷹直升機飛花蓮外海吊掛助送醫

台灣屏東琉球籍漁船一名48歲印尼籍漁工疑似中風，漁船緊急向外求援，空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機接獲通報，今天在花蓮外海100多公里外海會合救援，將漁工吊掛上直升機，降落在棒球場，並送往慈濟醫院治療。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，於昨天下午接獲總隊勤務指揮中心通報，指出琉球籍全良發漁船，行經沖繩那霸港東南面時，發現印尼外籍男性漁工身體不適，疑似有中風的症狀，須返台就醫，申請救援任務。

空勤總隊花蓮駐地派遣黑鷹直升機執行任務，配合全良發漁船進入我防空識別區後，雙方在花蓮外海100多公里（70海浬）處會合救援。直升機於今天下午1時20分飛抵目標區，依周邊海域及海象狀況完成高、低空偵察及風險評估，救援提示開始吊籃吊掛作業。