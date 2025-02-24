國1桃園段小客車自撞！駕駛恍神衝出邊坡 撞斷路燈翻覆

國道1號北向50.5公里桃園路段今下午3點多發生一輛小客車自撞衝出邊坡，撞擊路燈燈桿後翻覆，整輛車四腳朝天變形，所幸駕駛有繫安全帶，自行脫困無大礙。

國道警方今下午3點41分接獲通報，國道1號北向50.5公里桃園路段有一輛小客車翻車，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車，警消到場後，當事人已自行脫困，經檢傷後無大礙，當事人表示無須就醫。

警方調查，40歲的何姓男子駕駛小客車，行經國道1號北向50.5公里桃園路段，疑似恍神自撞外側護後車輛衝出邊坡撞擊路燈燈桿後翻覆，所幸何姓駕駛有依規定繫妥安全帶，車輛翻覆時未受到傷害，何男酒測值為零。