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國1桃園段小客車自撞！駕駛恍神衝出邊坡 撞斷路燈翻覆
國道1號北向50.5公里桃園路段今下午3點多發生一輛小客車自撞衝出邊坡，撞擊路燈燈桿後翻覆，整輛車四腳朝天變形，所幸駕駛有繫安全帶，自行脫困無大礙。
國道警方今下午3點41分接獲通報，國道1號北向50.5公里桃園路段有一輛小客車翻車，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車，警消到場後，當事人已自行脫困，經檢傷後無大礙，當事人表示無須就醫。
警方調查，40歲的何姓男子駕駛小客車，行經國道1號北向50.5公里桃園路段，疑似恍神自撞外側護後車輛衝出邊坡撞擊路燈燈桿後翻覆，所幸何姓駕駛有依規定繫妥安全帶，車輛翻覆時未受到傷害，何男酒測值為零。
現場3+2車道（含2輔助車道）占用輔助外側車道，國道警方已通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，車輛已排除，目前正在排除燈桿，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
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